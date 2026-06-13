Thi công cẩu thả, công trường dự án mở rộng đường như 'bẫy' người dân

TPO - Dự án nâng cấp và mở rộng đường Lê Duẩn (Quốc lộ 51A) ở TP Đồng Nai đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân địa phương khi các đơn vị thi công ì ạch, cẩu thả, không đảm bảo an toàn giao thông khiến con đường nơi đây thành những “bẫy tử thần” nguy hiểm.

Clip công trường thi công dự án nâng cấp mở rộng đường Lê Duẩn ( QL51A) ở TP Đồng Nai.

Ghi nhận thực tế của phóng viên tại tuyến đường Lê Duẩn (thị trấn Long Thành) cho thấy, toàn bộ diện tích mặt đường và vỉa hè trước nhà dân đã bị xới tung, biến thành một công trường hỗn độn kéo dài. Việc đơn vị thi công hạ cốt nền đường xuống quá sâu, tạo ra sự chênh lệch độ cao rất lớn giữa nền nhà dân cũ và mặt đường mới, khiến việc đi lại vô cùng khó khăn.

Để vào được nhà hoặc các cửa hàng, người dân phải chật vật đi qua những đoạn dốc tạm được đắp bằng đất đá, hoặc trên những tấm ván gỗ chông chênh. Nhiều đoạn vỉa hè bị đào bới nham nhở, đất đá chất thành những ụ cao ngất ngưởng, chắn ngay trước mặt tiền của các cơ sở kinh doanh. Hình ảnh những chiếc xe máy ngã nhào khi cố vượt qua các lối đi tạm bợ chứa đầy đá dăm, cát sụt lún đã trở thành chuyện “cơm bữa” tại đây.

Những hố 'tử thần' làm ngay sát cửa hàng, nhà người dân gây bức xúc

Anh Hoàng, một người dân sinh sống trên đường Lê Duẩn, bức xúc: "Từ ngày dự án triển khai, cuộc sống của gia đình tôi hoàn toàn bị đảo lộn. Mặt đường bị đào sâu hoắm, đi bộ bước ra khỏi cửa còn sợ ngã chứ đừng nói đến việc dắt xe máy ra vào. Bụi bặm thì mù mịt ngày nắng, còn ngày mưa thì lầy lội".

Không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại, việc thi công chậm trễ và thiếu biện pháp khắc phục tạm thời đang bóp nghẹt hoạt động kinh tế của cả khu phố. Tuy tuyến đường sở hữu những vị trí đắc địa với hàng loạt thương hiệu lớn, cửa hàng dịch vụ sầm uất, nhưng hiện tại, tất cả đều rơi vào cảnh đìu hiu, ế ẩm.

Những đống đất đá khổng lồ chắn lối đi khiến khách hàng không thể tiếp cận các cửa hàng. Nhiều quán cà phê, tiệm bánh mì, cửa hàng sửa chữa điện thoại hay hiệu thuốc dọc hai bên đường hầu như không có một bóng khách.

Ông Lương Thành Tâm, chủ tạp hoá trên đường Lê Duẩn cho biết, từ khi dự án triển khai, khoảng cách từ quán ra đường hiện hữu bị cách trở nên doanh thu sụt giảm đến 70 - 80%, trong khi gia đình ông vẫn phải gánh chịu chi phí mặt bằng, nhân công và các khoản thuế hằng tháng. Nhiều cửa hàng đã buộc phải đóng cửa, treo biển tạm dừng hoạt động vì không thể bù lỗ. Ông mong muốn chính quyền địa phương sớm đẩy nhanh tiến độ để người dân ổn định cuộc sống, đảm bảo sinh kế qua ngày.

Công tác đảm bảo an toàn lao động và an toàn giao thông tại dự án này đang bị ngó lơ một cách vô trách nhiệm. Dọc theo tuyến đường, các đơn vị thi công đã đào bới hàng loạt hố thoát nước lớn, mương cáp điện ngầm sâu hoắm ngay sát cửa nhà dân và mép đường di chuyển.

Tuy nhiên, việc rào chắn và cảnh báo tại các hố sâu này lại được thực hiện vô cùng sơ sài. Nhiều "hố tử thần" rộng hàng mét, sâu hoắm chỉ được bao bọc bởi vài sợi dây ruy-băng cảnh báo mỏng manh hoặc những hàng rào sắt tạm bợ, xiêu vẹo. Thậm chí, có những hố ga lộ rõ các thanh sắt nhọn tua tủa hướng lên trên, được che đậy tạm bằng những tấm bạt màu cam hoặc vài tấm đan bê tông đặt lệch, để lộ ra những khoảng trống chết người.

Bà Hoàng Yến, ngụ phường Long Thành cho biết, từ nhiều tháng qua đơn vị thi công làm miệng cống đường điện, thoát nước ngay trước nhà là cửa hàng kinh doanh nhưng không có rào chắn kiên cố, cũng như bảng cảnh báo nên rất nguy hiểm.

Bà Hoàng Yến với nỗi lo túc trực hố thoát nước, điện thiếu an toàn của đơn vị thi công ngay trước cửa hàng của gia đình.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lê Duẩn (Quốc lộ 51A) được kỳ vọng sẽ hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy kinh tế - xã hội của phường Long Thành nhưng rõ ràng việc thi công có dấu hiệu ẩu đang gây ảnh hưởng xấu đến đời sống người dân khu vực.

Để tránh những tai nạn thương tâm có thể xảy ra, nhiều ý kiến đề nghị UBND phường Long Thành, các cơ quan ban ngành TP Đồng Nai cùng chủ đầu tư nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, giám sát chặt chẽ dự án. Cần có biện pháp chế tài nghiêm khắc đối với các nhà thầu thi công ẩu; buộc họ phải bổ sung ngay hệ thống biển báo, đèn tín hiệu ban đêm, rào chắn kiên cố tại các hố ga; đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn trả mặt bằng để ổn định lại cuộc sống và hoạt động buôn bán cho người dân địa phương.

Mặt đường hiện hữu cách xa với các cửa hàng, cùng với đó việc con đường mới thi công nham nhở khiến nhiều cửa hàng rơi vào khó khăn đóng cửa