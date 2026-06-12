Thanh Hóa phối hợp Bộ NN&MT rà soát thực trạng các mỏ khoáng sản

TPO - Thanh Hóa giao sở, ngành, địa phương phối hợp với các đơn vị của Bộ NN&MT rà soát thực trạng quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản quan trọng trên địa bàn để đánh giá tồn tại, tránh thất thoát tài nguyên, hạn chế tối đa ảnh hưởng môi trường, tai nạn lao động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường mới đây ban hành văn bản về việc rà soát thực trạng quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản quan trọng trên địa bàn tỉnh.

Nhiều mỏ đá ở Thanh Hóa xuất hiện các "hàm ếch" trong quá trình khai thác.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) chủ trì, phối hợp với các sở Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Thuế tỉnh, UBND các xã, phường trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát, phát hiện và ngăn chặn các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý; phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong công tác thanh kiểm tra, điều tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, đặc biệt là các loại khoáng sản có giá trị kinh tế cao để tránh thất thoát nguồn tài nguyên của địa phương và hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến môi trường, tai nạn lao động và an ninh trật tự trên địa bàn.

Cùng với đó, sở, ngành có liên quan cần phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ NN&MT tiến hành rà soát tổng thể thực trạng công tác quy hoạch, cấp phép khai thác, quản lý và sử dụng khoáng sản quan trọng (gồm khoáng sản nhóm I, II) trên địa bàn. Từ đó, ngành chức năng đánh giá những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp, chiến lược thực hiện quản lý và sử dụng khoáng sản có giá trị cao để phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo không thất thoát tài nguyên, không xuất khẩu thô, không đánh đổi môi trường, nhưng cũng không để nguồn lực tài nguyên nằm im vì thiếu chính sách, công nghệ hoặc thiếu sự phối hợp của cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản.

Việc kiểm tra, rà soát sớm hoàn thành và báo cáo kết quả đến Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/7.

Thanh Hóa kiểm tra, rà soát các mỏ khoáng sản trên địa bàn.

Trước đó, hôm 20/5, mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn ở xã Cẩm Tú (tỉnh Thanh Hóa) trong lúc khai thác bị sạt lở làm 3 công nhân tử vong. Ngành chức năng sau đó vào cuộc điều tra, phát hiện chủ doanh nghiệp đã thuê nhóm công nhân khai thác đá không đúng phương pháp như thiết kế phê duyệt; không thực hiện các biện pháp an toàn lao động dẫn đến vụ việc tai nạn đáng tiếc.

Sau vụ việc, ghi nhận của PV Tiền Phong, tại các xã Tống Sơn, Biện Thượng, Cẩm Tú, Quý Lộc... (tỉnh Thanh Hóa) cho thấy, nhiều khu vực khai thác đá xuất hiện các khoảng trống khoét sâu dưới chân núi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn



Đại diện Phòng Địa chất và Khoáng sản (Sở NN&MT) tỉnh cho biết, toàn tỉnh có 182 mỏ đang hoạt động. Từ năm 2024 đến nay, Sở này đã kiểm tra tổng thể các mỏ khai thác đá trên địa bàn, phát hiện, xử phạt 36 đơn vị vi phạm về thiết kế khai thác, với tổng số tiền vi phạm hơn 6,4 tỷ đồng.