Vụ sạt lở mỏ đá làm 3 người chết: Trách nhiệm không chỉ của doanh nghiệp

TPO - Liên quan vụ sạt lở mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn tại xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa khiến 3 công nhân tử vong ngày 20/5, các luật sư cho rằng ngoài trách nhiệm hình sự của chủ doanh nghiệp, cơ quan điều tra cần làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của cơ quan liên quan.

Chủ doanh nghiệp có thể đối diện khung phạt đến 12 năm tù

Luật sư Phan Văn Chiều, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Châu (Đoàn Luật sư Hà Tĩnh), nhận định đây là vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả đau lòng và cần được điều tra toàn diện để xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Theo luật sư Chiều, việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lưu Văn Hải về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người” theo điểm a, khoản 3, Điều 295 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là phù hợp với diễn biến ban đầu của vụ việc.

Với tình tiết làm chết 3 người, bị can Lưu Văn Hải có thể phải đối diện khung hình phạt từ 6 đến 12 năm tù. Ngoài hình phạt chính, người này còn có thể bị phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh trách nhiệm hình sự, chủ doanh nghiệp còn phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường dân sự đối với gia đình các nạn nhân theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015.

Hiện trường vụ sạt lở.

Cần làm rõ trách nhiệm quản lý của địa phương và sở, ngành

Cùng quan điểm, luật sư Nguyễn Văn Hiếu, Công ty Luật TNHH MTV Nguyễn Hiếu (Đoàn Luật sư TP Đồng Nai), cho rằng đây là vụ tai nạn lao động nghiêm trọng dẫn đến chết người nên trách nhiệm bồi thường không chỉ phát sinh theo Bộ luật Dân sự mà còn theo Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Theo đó, doanh nghiệp phải chi trả chi phí mai táng, cấp dưỡng cho những người mà nạn nhân có nghĩa vụ nuôi dưỡng và bồi thường tổn thất tinh thần cho thân nhân người bị hại. Ngoài ra, theo Điều 38 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, nếu tai nạn xảy ra hoàn toàn do lỗi của người sử dụng lao động thì doanh nghiệp phải bồi thường ít nhất 30 tháng tiền lương cho mỗi công nhân tử vong.

Các luật sư cũng cho rằng vụ việc đặt ra yêu cầu xem xét trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Theo luật sư Phan Văn Chiều, cơ quan điều tra cần làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn trong quá trình quản lý, thanh tra, kiểm tra hoạt động của Công ty TNHH Anh Tuấn. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu buông lỏng quản lý, xử lý không triệt để các vi phạm kéo dài của doanh nghiệp, các cá nhân liên quan có thể bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Luật sư Nguyễn Văn Hiếu – Công ty luật TNHH MTV Nguyễn Hiếu (Đoàn Luật sư Thành Phố Đồng Nai).

Luật sư Nguyễn Văn Hiếu cho rằng UBND xã Cẩm Tú là cơ quan quản lý trực tiếp trên địa bàn, có trách nhiệm giám sát hoạt động khai thác khoáng sản, phát hiện và báo cáo kịp thời các dấu hiệu mất an toàn hoặc vi phạm quy trình khai thác. Nếu để xảy ra sai phạm kéo dài mà không kiểm tra, ngăn chặn hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền, người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa được xác định là cơ quan tham mưu, quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, có trách nhiệm kiểm tra việc chấp hành giấy phép khai thác, ranh giới, công suất và các quy chuẩn kỹ thuật. Nếu doanh nghiệp khai thác sai thiết kế, vi phạm quy định an toàn nhưng không được phát hiện hoặc xử lý triệt để, thì trách nhiệm của cơ quan và các cá nhân liên quan cũng cần được đặt ra.

Vụ sạt lở làm 3 công nhân tử vong.

Ngoài ra, Sở Xây dựng và các cơ quan chuyên môn khác cũng cần được xem xét trách nhiệm trong công tác thẩm định thiết kế kỹ thuật, kiểm tra phương án khai thác, bảo đảm an toàn đối với hoạt động khai thác mỏ. Việc để tồn tại tình trạng khai thác tạo vách đứng nguy hiểm trong thời gian dài cho thấy dấu hiệu thiếu sâu sát trong công tác hậu kiểm.

Đối với lĩnh vực an toàn lao động, các cơ quan chức năng có trách nhiệm kiểm tra việc huấn luyện an toàn, ký kết hợp đồng lao động, trang bị bảo hộ và xây dựng phương án ứng phó sự cố. Kết quả điều tra sẽ là căn cứ quan trọng để xác định đầy đủ trách nhiệm của doanh nghiệp cũng như các cơ quan quản lý nhà nước liên quan trong vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này.

Thanh Hóa có nhiều mỏ đá đang được các doanh nghiệp khai thác