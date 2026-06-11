Lào Cai: Dự án cầu vượt trăm tỷ ‘lụt’ tiến độ do vướng ngôi nhà giữa đường

TPO - Dự án cầu vượt đường sắt An Bình, xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai bị đình trệ nhiều năm do một hộ dân án ngữ giữa đường không bàn giao mặt bằng. Trước thực trạng trên, địa phương đang triển khai các biện pháp cụ thể để giải phóng mặt bằng, đưa dự án triển khai hoàn thiện.

Dự án cầu vượt đường sắt khu vực An Bình, xã Đông Cuông có tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng, chiều dài 2,3km, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư, nhà thầu là liên danh Công ty TNHH Chiến Công, Công ty Cổ phần Licogi 15 thi công, xây lắp. Công trình được khởi công từ năm 2022 và dự kiến về đích cuối năm 2023. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chỉ là một tổ hợp dở dang, chưa thể bàn giao đưa vào sử dụng dù gần như mọi hạng mục đã hoàn thiện.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường dự án ở thôn Trái Hút, xã Đông Cuông cho thấy, các hạng mục từ mặt đường, nền đường, hệ thống đèn, điện, cống, cầu đã hoàn thiện. Dự án cũng đã xong khu tái định cư, đường đấu nối. Tuy nhiên, giữa đường án ngữ một ngôi nhà cấp 4 chưa di dời, công trình chưa thể hoàn thành, đưa vào sử dụng, nhà thầu bỏ lại máy móc nằm hoen gỉ do lâu ngày không sử dụng.

Dự án cơ bản đã hoàn thiện các hạng mục, đường nhánh, đường tránh.

Theo đại diện UBND xã Đông Cuông, dự án hiện đang tạm dừng do vướng mặt bằng của hộ gia đình bà V.T.M và các đồng thừa kế chưa thống nhất phương án đền bù, suất tái định cư của chính quyền địa phương.

Địa phương đã áp giá đền bù, sắp xếp suất tái định cư tại nơi ở khác, nhưng gia đình bà M mong muốn được tái định cư vào khu dân cư 1 - 2 An Bình. Tuy nhiên, khu vực này cũng đang vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng không thể bàn giao đất để bố trí tái định cư cho các hộ dân. Do đó, vụ việc kéo dài nhiều năm khiến dư luận bức xúc.

Ngôi nhà bà M (lợp tôn xanh) nằm án ngữ giữa tuyến đường của dự án đi qua.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, bà V.T.M (80 tuổi, ở thôn Trái Hút, xã Đông Cuông) bộc bạch, ngay khi dự án triển khai, gia đình đồng thuận, hợp tác. Tuy nhiên, do tuổi cao, sức yếu, bản thân muốn được có chỗ ở trước rồi mới bàn giao mặt bằng. "Vị trí sắp xếp tái định cư cho gia đình taluy cao, không phù hợp, tái định cư tại chỗ thì vướng mắc. Giờ muốn bàn giao mặt bằng thì gia đình không biết sống ở đâu, đi thuê nhà thì già cả, các hộ ngại không muốn cho thuê", bà M cho biết.

Theo bà M, sau sáp nhập, UBND xã Đông Cuông có qua kiểm đếm, đo đạc lại, nguyện vọng gia đình mong muốn địa phương đền bù thêm 88m2 (trước đây là khu vực chăn nuôi gà, lợn, chưa phải đất thổ cư) vào làm đất ở để gia đình có thêm kinh phí di dời, xây dựng nhà cửa. "Ba người con đều ở xa, bản thân già cả nên rất muốn có chỗ ở ổn định, giờ đền bù của nhà nước thêm tiền xây dựng nhà cửa không đủ để sinh sống", bà M phân trần.

Trong khi đó, đa phần người dân trên địa bàn đều hàng ngày mong ngóng dự án hoàn thành, ông Nguyễn Văn Đô (ở thôn Trái Hút, xã Đông Cuông) cho biết, bà con mong chờ đường hoàn thiện để đi lại từ lâu, nhưng những vướng mắc về giải phóng mặt bằng khiến dự án dở dang. Chúng tôi mong muốn địa phương và gia đình sớm thống nhất các phương án để dự án hoàn thành giúp người dân đi lại thuận tiện, giao thương phát triển.

Đáng nói, sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, UBND xã Đông Cuông cùng chủ đầu tư dự án tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp, rà soát tỉ mỉ từng mét đất, vận dụng linh hoạt các chính sách đặc cách hỗ trợ thêm nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người dân trong khuôn khổ pháp luật. Tuy nhiên, mọi nỗ lực thuyết phục đều đi vào ngõ cụt khi phía gia đình vẫn giữ quan điểm không đồng thuận với đề xuất của chính quyền địa phương.

Mới đây nhất, theo đề nghị của hộ gia đình bà V.T.M và các đồng thừa kế, địa phương đã tiến hành đo đạc 88m2 diện tích đất mà phía gia đình cho rằng phải bồi thường là đất ở. Sau khi đo đạc UBND xã tiến hành họp lấy ý kiến người dân và niêm yết thông báo kết quả họp tại khu dân cư. Tuy nhiên, vẫn nhiều ý kiến khác nhau về kết quả này nên chưa thể đi đến thống nhất.

Dự án bị đình trệ gần 3 năm do vướng mặt bằng.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Thống Nhất, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Cuông khẳng định, địa phương không thể vì sự không hợp tác của một vài cá nhân mà để công trình công cộng phục vụ hàng vạn người dân bị trì hoãn vô thời hạn. Việc chây ì, đòi hỏi quyền lợi vượt khung quy định pháp luật đang gây lãng phí nghiêm trọng nguồn lực đầu tư công của tỉnh.

Hiện tại, UBND xã đang chỉ đạo các phòng ban chuyên môn khẩn trương hoàn thiện bộ hồ sơ pháp lý chặt chẽ, thực hiện các quy trình lập phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư theo quy định. Đồng thời, xã sẽ xin ý kiến, hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đối với phần diện tích 88m2 mà gia đình bà M đang đề nghị.

“Nếu sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được phê duyệt mà gia đình bà M và các đồng thừa kế không nhất trí, UBND xã sẽ kiên quyết tiến hành thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật để có mặt bằng sạch để bàn giao cho nhà thầu ngay trong thời gian tới", lãnh đạo UBND xã Đông Cuông nhấn mạnh.