Sẽ cưỡng chế giải phóng mặt bằng để thông cầu Nhật Lệ 3

TPO - Phường Đồng Hới (Quảng Trị) dự kiến cưỡng chế thu hồi đất trước ngày 2/7 đối với các trường hợp chưa chấp hành nhằm bảo đảm hoàn thành giải phóng mặt bằng, thông tuyến cầu Nhật Lệ 3 có số vốn đầu tư quy mô 1.300 tỷ đồng trước dịp Quốc khánh 2/9.

Ngày 13/6, UBND phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) cho biết vừa tổ chức đối thoại với các hộ dân chưa đồng thuận phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Dự án thành phần 2 - cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu.

Lãnh đạo phường Đồng Hới đối thoại với 12 hộ dân chưa chịu nhận bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Đồng Hới, dự án ảnh hưởng đến 19 hộ gia đình, cá nhân tại các tổ dân phố Cừa Phú và Hà Thôn.

Trong thời gian qua, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại nhằm giải thích các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng như ý nghĩa của công trình đối với phát triển hạ tầng giao thông địa phương.

Đến nay đã có 7 hộ dân đồng ý nhận bồi thường và bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, vẫn còn 12 hộ chưa thống nhất với phương án được phê duyệt, khiến công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục gặp khó khăn.

Tại buổi làm việc mới nhất, lãnh đạo UBND phường Đồng Hới, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng các đơn vị chức năng đã trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân; đồng thời giải đáp những kiến nghị liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Cầu Nhật Lệ 3 chưa thể thông tuyến vì còn vướng mặt bằng.

Theo UBND phường Đồng Hới, việc hoàn thành giải phóng mặt bằng là yêu cầu cấp bách để bảo đảm tiến độ Dự án thành phần 2 - cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu, một trong những công trình giao thông trọng điểm của địa phương.

Để bảo đảm mục tiêu thông tuyến trước ngày 2/9, địa phương dự kiến ban hành quyết định thu hồi đất đối với các trường hợp chưa chấp hành vào ngày 21/6. Nếu các hộ dân tiếp tục không bàn giao mặt bằng theo quy định, chính quyền sẽ hoàn tất các thủ tục và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất trước ngày 2/7.

Đại diện UBND phường Đồng Hới cho biết địa phương vẫn tiếp tục ưu tiên các biện pháp tuyên truyền, vận động, đối thoại nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tuy nhiên, đối với các trường hợp cố tình không chấp hành, các cơ quan chức năng sẽ kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật để bảo đảm tiến độ công trình.

Cây được kỳ vọng mở rộng không gian đô thị, đồng thời là điểm nhấn kiến trúc cho lưu vực sông Nhật Lệ.

Cầu Nhật Lệ 3 và tuyến đường hai đầu cầu hiện đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Công trình có vốn đầu tư 1.300 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị, mở rộng không gian phát triển của thành phố Đồng Hới và khu vực lân cận.