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Để trang trại lợn quy mô lớn gây ô nhiễm, doanh nghiệp bị phạt gần nửa tỷ đồng

Đức Anh

TPO - Hàng loạt vi phạm về môi trường và đất đai được phát hiện tại một trang trại lợn quy mô lớn ở Phú Thọ. Nhiều chỉ số ô nhiễm trong nước thải của cơ sở chăn nuôi này vượt quy chuẩn từ 2 đến hơn 7 lần.

Công an xã Đông Thành (tỉnh Phú Thọ) vừa phát hiện và làm rõ nhiều vi phạm nghiêm trọng về môi trường, đất đai tại trang trại chăn nuôi lợn quy mô hơn 1.000 nái (lợn mẹ) của Công ty TNHH Hồng Dương, đặt tại khu 8 Khải Xuân.

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Trang trại chăn nuôi lợn quy mô hơn 1.000 nái của Công ty TNHH Hồng Dương, đặt tại khu 8 Khải Xuân, xã Đông Thành

Theo kết quả kiểm tra, doanh nghiệp này đã đưa trang trại vào hoạt động nhưng không thực hiện đăng ký môi trường theo quy định. Đáng chú ý, trước đó, cơ sở từng bị cơ quan chức năng xử phạt về hành vi tương tự nhưng chưa khắc phục triệt để, vẫn tiếp tục hoạt động chăn nuôi không đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường.

Lực lượng công an xác định trang trại có hành vi xả nước thải chăn nuôi ra môi trường khi chưa được xử lý đạt quy chuẩn. Kết quả phân tích mẫu cho thấy nhiều thông số ô nhiễm vượt ngưỡng cho phép, trong đó tổng phốt pho (P) vượt hơn 7 lần; BOD5 vượt 4,2 lần; tổng nitơ (N) vượt 3,46 lần; COD vượt 2,89 lần; chất rắn lơ lửng (TSS) vượt 1,94 lần và Coliform vượt 1,16 lần.

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Cơ quan Công an xác định hàng loạt vi phạm về môi trường và đất đai tại trang trại lợn. Nhiều chỉ số ô nhiễm trong nước thải vượt quy chuẩn từ 2 đến hơn 7 lần, đe dọa môi trường và hệ thống thủy lợi địa phương.

Ngoài vi phạm về môi trường, doanh nghiệp còn bị phát hiện tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp. Cụ thể, công ty đã thu gom đất trồng lúa và đào 4 ao với tổng diện tích gần 8.000m2 để chứa nước thải trước khi xả ra hệ thống mương thủy lợi địa phương.

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Chủ tịch UBND xã Đông Thành đã ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Hồng Dương tổng số tiền 492 triệu đồng

Từ hồ sơ, tài liệu do Công an xã Đông Thành thu thập, ngày 11/6, Chủ tịch UBND xã Đông Thành đã ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Hồng Dương tổng số tiền 492 triệu đồng. Đồng thời, doanh nghiệp bị buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường và chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường.

Theo Công an xã Đông Thành, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, chăn nuôi có nguy cơ gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Đức Anh
#Vi phạm môi trường trang trại chăn nuôi #Xả thải vượt quy chuẩn #Đất đai trái phép và chuyển đổi mục đích #Xử phạt hành chính doanh nghiệp #Tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm

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