Trại lợn 30.000 con ở Thanh Hoá gây ô nhiễm nặng

Hoàng Phúc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hàng chục người dân ở Thanh Hóa đã dựng lều bạt trước cổng khu trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao vì mùi hôi thối, ô nhiễm kéo dài. Cơ quan chức năng đã vào cuộc.

Những ngày qua, hàng chục người dân thôn Lâm Chính, xã Thanh Quân (Thanh Hóa) tập trung trước cổng khu trang trại lợn công nghệ cao của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế ASEAN với băng rôn phản đối việc nuôi lợn gây ô nhiễm, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Người dân địa phương cho biết, trên địa bàn xã Thanh Quân có 7 trang trại lợn đang hoạt động. Trong đó, xung quanh thôn Lâm Chính có đến 4 trang trại. Khoảng 3 năm qua, mùi hôi thối, ô nhiễm từ các trang trại lợn khiến cuộc sống người dân nơi đây trở nên đảo lộn.

d2.jpg
Người dân dựng lều bạt, tập trung trước trại lợn để phản đối chăn nuôi gây ô nhiễm.

“Mỗi lúc thời tiết thay đổi, gió trở trời là mùi hôi thối nồng nặc từ trại lợn khiến người dân ăn ngủ không yên. Chúng tôi đã phản ánh rất nhiều rồi nhưng sự việc mãi chưa được giải quyết, thậm chí việc hôi thối càng nghiêm trọng hơn. Người dân mong ngành chức năng vào cuộc, xử lý dứt điểm, trả lại không khí trong lành cho bà con”, người dân thôn Lâm Chính cho hay.

Ông Lê Tiến Đạt, Chủ tịch UBND xã Thanh Quân cho biết, địa phương từng làm việc với các trang trại và có các cuộc đối thoại với người dân. Các trang trại chăn nuôi lợn đã có cam kết khắc phục song thời gian qua, mùi hôi từ các trang trại vẫn tiếp diễn.

“Cơ quan chức năng đã phối hợp với địa phương kiểm tra, xác định mức độ và yêu cầu trang trại cam kết xử lý triệt để vấn đề này. Người dân địa phương cũng vì thế đã dỡ lều bạt, không tập trung trước cổng trại lợn khi ngành chức năng đưa ra phương án xử lý”, ông Đạt thông tin.

Theo lãnh đạo xã Thanh Quân, đến ngày 31/10, cơ quan chuyên môn tỉnh Thanh Hóa đã công bố kết luận các nguyên nhân gây ô nhiễm từ trang trại lợn. Theo đó, tại khu trang trại lợn công nghệ cao của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế ASEAN có hệ thống phun sương khử mùi không hoạt động, bể chứa phân che bạt không kín, máy tách ép phân phát tán mùi, và việc tự ý đốt xác lợn chết lộ thiên là những nguyên nhân chính gây ô nhiễm.

da.jpg
Cơ quan chức năng chỉ ra các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường của trại lợn của Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế ASEAN.

Ngoài ra, trang trại còn nhiều hạng mục không tuân thủ giấy phép môi trường đã được phê duyệt.

Trước sai phạm trên, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế ASEAN khắc phục toàn bộ vi phạm trước ngày 10/11, không được nuôi thêm đàn heo mới và chỉ được nuôi hết lứa hiện có. Sau thời hạn 20/4/2026, trang trại buộc phải dừng hoạt động chăn nuôi để xử lý những tồn tại về môi trường.

Trang trại chăn nuôi heo của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế ASEAN được xây dựng trên diện tích gần 190.000 m2, công suất khoảng 30.000 con mỗi năm (10.000 con lợn sau cai sữa và 20.000 lợn thịt).

Hoàng Phúc
