Chung tay xây 'Nhà tình nghĩa quân - dân' tại Đồng Nai

TPO - Không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, những căn “Nhà tình nghĩa quân - dân” còn là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết quân - dân, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm cộng đồng trong chăm lo đời sống nhân dân.

Ngày 12/6, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Phước Tân (TP.Đồng Nai) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức Chương trình “Nhà tình nghĩa quân - dân” năm 2026.

Theo đó, chương trình triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình chính sách, người có công và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với kinh phí 200 triệu đồng.

Đây là khoản kinh phí do Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đồng hành cùng Báo Tiền Phong hỗ trợ.

Trung tá Nguyễn Gia Tú, Chính trị viên Phó Ban CHQS phường Phước Tân phát biểu tại Chương trình

Theo Trung tá Nguyễn Gia Tú, Chính trị viên Phó Ban CHQS phường Phước Tân, chương trình được triển khai nhằm cụ thể hóa chủ trương chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các gia đình khó khăn; đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân, tăng cường công tác dân vận tại địa phương.

Thực hiện kế hoạch của Bộ CHQS TP.Đồng Nai về xây dựng “Nhà tình nghĩa quân - dân” năm 2026 và phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ban CHQS phường đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tiến hành rà soát, khảo sát các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Thượng tá Nguyễn Công Luận, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS TP Đồng Nai tặng quà cho gia đình chiến sĩ Châu Tấn Vàng.

Sau quá trình khảo sát, địa phương đã lựa chọn 4 hộ gia đình đủ điều kiện để hỗ trợ. Trong đó, trường hợp gia đình ông Châu Bảo Long và bà Hoàng Thị Quyến nhận được nhiều sự quan tâm. Con trai của ông bà là chiến sĩ Châu Tấn Vàng hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân từ tháng 2/2026.

Căn nhà của gia đình đã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm sử dụng, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Trong khi đó, điều kiện kinh tế còn hạn chế khiến việc sửa chữa, nâng cấp nhà ở vượt quá khả năng của gia đình.

Đại diện Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân tặng quà đến với gia đình chiến sĩ Châu Tấn Vàng

Để bảo đảm chương trình được triển khai đúng quy định, Ban CHQS phường đã phối hợp các cơ quan chuyên môn rà soát các điều kiện pháp lý liên quan đến đất đai, quy hoạch trước khi thực hiện hỗ trợ.

Bên cạnh nguồn kinh phí xã hội hóa, lực lượng dân quân tự vệ Ban CHQS phường và đoàn viên Khu phố sẽ trực tiếp đóng góp ngày công lao động tham gia sửa chữa nhà cho các hộ dân. Sự chung tay này không chỉ giúp các gia đình giảm bớt khó khăn mà còn tiếp thêm động lực để ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.

Ông Trương Văn Thành, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Tân, bày tỏ sự tri ân đối với các đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã đồng hành cùng địa phương chăm lo đời sống người dân. Ông kỳ vọng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ để có thêm nhiều hộ dân khó khăn được sống trong những căn nhà khang trang, an toàn.

Theo Thượng tá Nguyễn Công Luận, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS TP.Đồng Nai, từ nay đến cuối năm, đơn vị được giao thực hiện 30 căn “Nhà tình nghĩa quân - dân”. Tuy nhiên, với quyết tâm cao và sự chung sức của các tổ chức, doanh nghiệp cùng cộng đồng, đơn vị phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao.

Các đơn vị chụp ảnh lưu niệm trước khi tiến hành sửa chữa lại căn nhà cho gia đình chiến sĩ Châu Tấn Vàng