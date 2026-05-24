Vietlott cùng Báo Tiền Phong tặng 200 triệu đồng xây nhà cho bà con Đồng Nai

TPO - Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) phối hợp với Báo Tiền Phong, Ban tổ chức giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần 2 trao 200 triệu đồng để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường Phước Tân (TP. Đồng Nai).

Ngày 24/5, Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cùng Báo Tiền Phong tổ chức buổi lễ trao biểu trưng số tiền 200 triệu đồng để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 4 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường Phước Tân (TP. Đồng Nai).

Ông Nguyễn Thanh Minh - Giám đốc khu vực Nam Trung bộ Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam - phát biểu tại buổi lễ.

Tham dự buổi trao quà có ông Nguyễn Thanh Minh - Giám đốc khu vực Nam Trung bộ Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam, ông Nguyễn Tuấn Đức - Giám đốc Hợp tác quốc tế và An sinh xã hội Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam.

Về phía Báo Tiền Phong có nhà báo Lý Thành Tâm - Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM. Đại diện chính quyền địa phương có ông Trương Văn Thành - Ủy viên Ban thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phước Tân, Trung tá Nguyễn Gia Tú - Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy Quân sự phường Phước Tân…

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thanh Minh - Giám đốc khu vực Nam Trung bộ Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) - cho biết Vietlott đã có nhiều năm hoạt động, kinh doanh trên địa bàn TP. Đồng Nai. Mỗi năm, Vietlott nộp thuế vào ngân sách TP. Đồng Nai khoảng 50 tỷ đồng.

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và chào mừng sự kiện Đồng Nai lên TP Trung ương, Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam phối hợp với Báo Tiền Phong, đơn vị tổ chức giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần 2 (diễn tại sân Golf Long Thành vào ngày 24/5) trao 200 triệu đồng để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường Phước Tân.

Ông Trương Văn Thành - Ủy viên Ban thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phước Tân - phát biểu tại chương trình.

“Con số 200 triệu đồng chỉ là tiền hỗ trợ. Chúng tôi rất mong chính quyền địa phương tiếp tục vận động, phối hợp với các đơn vị thi công sớm triển khai xây dựng, sửa chữa các căn nhà để bà con ổn định cuộc sống”, ông Minh nói.

Quá trình kinh doanh, Vietlott luôn coi trọng trách nhiệm an sinh xã hội, kiên trì thực hiện các hoạt động vì cộng đồng, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái. Từ khi hoạt động đến nay, Vietlott, người trúng thưởng tích cực tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị lên đến hơn 100 tỷ đồng.

Trong đó, Vietlott đã thực hiện tài trợ 376 căn nhà tình nghĩa, đại đoàn kết, tài trợ xây dựng trường học gần 12,5 tỷ đồng, tài trợ học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 7 tỷ đồng, hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai gần 8,5 tỷ đồng, tặng gần 4.600 thẻ bảo hiểm sức khỏe cho người bán vé số và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác...

Nhà báo Lý Thành Tâm - Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM, Phó ban thường trực BTC giải Golf Non sông một dải lần 2 cho biết là tờ báo của tuổi trẻ cả nước với việc luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, Báo Tiền Phong còn tổ chức nhiều hoạt động xã hội, từ thiện, văn hóa, thể thao và đến nay thực sự đã trở thành một nhà tổ chức sự kiện lớn, có uy tín.

Nhà báo Lý Thành Tâm - Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Đại diện Báo Tiền Phong - tại TPHCM phát biểu tại buổi lễ.

Thông qua tài trợ của Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam, Báo Tiền Phong là cầu nối phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phước Tân chăm lo, hỗ trợ đời sống cho bà con nghèo.

“Thay mặt Báo Tiền Phong, tôi xin cảm ơn Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phước Tân đã cùng đồng hành với Báo Tiền Phong để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn”, nhà báo Lý Thành Tâm nói.

Ông Lý Thành Tâm mong muốn chính quyền địa phương sử dụng các nguồn lực này đúng mục đích, tiết kiệm và sớm khởi công sửa chữa, xây dựng nhà để bà con sớm có mái ấm, an cư lạc nghiệp.

Trong khi đó, ông Trương Văn Thành - Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phước Tân - gửi lời tri ân sâu sắc đến Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam, Báo Tiền Phong đã hỗ trợ số tiền 200 triệu đồng để xây dựng nhà cho bà con trên địa bàn.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phước Tân tặng thư cảm ơn đến

﻿Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam và Báo Tiền Phong.

Trung tá Nguyễn Gia Tú - Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy Quân sự phường Phước Tân khẳng định, số tiền tài trợ của Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam sẽ dùng để mua vật liệu xây dựng. Còn nhân công, Ban Chỉ huy Quân sự phường Phước Tân sẽ cử lực lượng đi làm.

“Chúng tôi quyết tâm sẽ cử lực lượng của bên mình làm. Quân đội sẽ đảm bảo việc ăn, nghỉ cho người đến xây nhà cho bà con. Ngoài xây nhà, chúng tôi sẽ kết nối, mời các đơn vị đồng hành để trao tặng thêm sinh kế, hỗ trợ thêm đồ dùng sinh hoạt gia đình sau khi về ngôi nhà mới”, Trung tá Nguyễn Gia Tú nói.

Buổi lễ trao số tiền 200 triệu đồng để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường Phước Tân (TP. Đồng Nai) nằm trong chuỗi hoạt động của giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần 2.

Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2 - năm 2026 diễn ra ngày 24/5 tại sân golf Long Thành ở số 99A, đường Phước Tân - Long Hưng, phường Phước Tân, TP. Đồng Nai. Giải quy tụ gần 250 golfer.

Đại diện Vietlott và Báo Tiền Phong ﻿trao bảng tượng trưng, tặng 200 triệu đồng đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phước Tân.

Trong khuôn khổ giải đấu, ban tổ chức sẽ dành 400 triệu đồng chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phước Tân, xã Sông Rây và Hội cựu chiến binh phường Tam Phước tại Đồng Nai để hỗ trợ cựu chiến binh, gia đình chính sách và người dân khó khăn, nhằm tiếp thêm động lực cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2 năm 2026 do Báo Tiền Phong phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HST cùng sân Golf Long Thành, Golf Pro tổ chức. Sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Không chỉ dừng lại ở một giải đấu thể thao dành cho cộng đồng golfer, Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải đang từng bước được định hình như một hoạt động giàu ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn.

