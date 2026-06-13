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Hiện trạng cầu gần 5.000 tỷ nối TPHCM, Đồng Nai sau 3 năm thi công

Văn Quân

TPO - Dự án Cầu Phước An kết nối TPHCM và TP Đồng Nai qua sông Thị Vải sau 3 năm triển khai thi công đến nay đã thành hình.

Cầu Phước An qua sông Thị Vải thành hình

Cầu Phước An dài 4,3km, trong đó phần vượt sông Thị Vải dài 3.514m, còn lại là đường dẫn. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị với tốc độ khai thác 70km/h.

Cầu dẫn có chiều rộng 23,5m, cầu chính rộng 25m gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Hai tháp trụ chính bằng bê tông cốt thép có kiến trúc “Ngọn lửa – Cánh buồm”, tạo điểm nhấn đặc trưng cho công trình.

Dự án cầu Phước An có tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng, được chia thành 5 gói thầu xây lắp chính gồm cầu dẫn hai đầu cầu, cầu chính dây văng vượt sông Thị Vải và các hạng mục hoàn thiện, chiếu sáng... Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư, được khởi công vào ngày 18/6/2023 với 3 gói thầu.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau gần 3 năm thi công, hai tháp trụ chính đã cơ bản thành hình. Phía đường dẫn thuộc phường Phú Mỹ (TP.HCM) gần như hoàn thiện, chỉ còn một số hạng mục đấu nối với cầu chính. Trong khi đó, phía bờ thuộc TP Đồng Nai vẫn đang tập trung giải phóng mặt bằng và chưa triển khai các đoạn đường kết nối đến trụ cầu.

Đại diện nhà thầu cho biết, tổng khối lượng thi công toàn dự án hiện đã đạt hơn 80%. Các đơn vị đang huy động tối đa nhân lực và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, việc thiếu nguồn cung đá xây dựng đang ảnh hưởng đến quá trình thi công.

Đại diện nhà thầu cho biết, các cơ quan chức năng đang tháo gỡ vướng mắc về pháp lý tại các mỏ đá. Dự kiến từ tháng 7/2026, nguồn vật liệu trên sẽ được bổ sung trở lại.

Cầu Phước An có ý nghĩa chiến lược trong việc kết nối cao tốc Bến Lức – Long Thành với cụm cảng Cái Mép – Thị Vải, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ Đồng bằng sông Cửu Long và các địa phương lân cận đến cảng biển quốc tế. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần giảm tải cho Quốc lộ 51, đồng thời tăng cường kết nối với cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, sân bay quốc tế Long Thành và hệ thống đường vành đai liên vùng.

Việc xây dựng cầu Phước An được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực khai thác cụm cảng Cái Mép – Thị Vải, tạo động lực phát triển kinh tế, logistics và hạ tầng giao thông cho toàn vùng Đông Nam Bộ.

Chùm ảnh ghi nhận hiện trạng cầu Phước An

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Hai nhịp cầu chính với kiến trúc đặc biệt đã cơ bản hoàn thành
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Phía phường Phú Mỹ, TP.HCM đường dẫn vào nhịp chính cầu Phước An đã gần hoàn thành
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Đường dẫn vào nhịp cầu Phước An phía TP Đồng Nai vẫn chưa có dấu hiệu xây dựng

Văn Quân
#Cầu Phước An #kết nối giao thông #TP HCM #Đồng Nai #giao thông vận tải #cảng Cái Mép

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