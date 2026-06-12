Dự án nút giao thông An Phú ra sao sau sự cố sập giàn giáo?

TPO - Sự cố sập giàn giáo tại nhánh cầu N1.1 thuộc dự án nút giao An Phú (TPHCM) đã được khắc phục. Các đơn vị thi công đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, đưa dự án về đích vào cuối năm nay.

Ngày 12/6, ghi nhận của phóng viên Tiền Phong tại công trường dự án nút giao An Phú (phường Bình Trưng, TPHCM), không khí thi công đang diễn ra khẩn trương.

Sau sự cố sập giàn giáo xảy ra trong quá trình thi công nhánh cầu N1.1, các đơn vị liên quan đã hoàn tất công tác khắc phục hiện trường, đồng thời tiến hành rà soát kỹ thuật, đảm bảo an toàn lao động.

Vị trí xảy ra sự cố đã được khắc phục. Ảnh: CTV

Trước đó, ngày 10/6, trong quá trình thi công nhánh cầu N1.1 thuộc hạng mục cầu chữ Y, một đoạn giàn giáo bất ngờ đổ sập. Đại diện Ban Quản lý dự án cho biết ngay sau sự cố, các bên liên quan đã tổ chức kiểm tra hiện trường, đánh giá nguyên nhân và triển khai các giải pháp khắc phục nhằm bảo đảm an toàn lao động trên công trường.

Sau khi xảy ra sự cố, tiến độ thi công toàn dự án vẫn được duy trì. Tại hạng mục cầu chữ Y, gồm các nhánh N1.1 và N1.2, nhiều mũi thi công vẫn đang được triển khai theo kế hoạch.

Vị trí xảy ra sự cố.

Đáng chú ý, nhánh cầu N4 - tuyến kết nối từ đường Đồng Văn Cống lên đại lộ Mai Chí Thọ - đang được nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công nhịp dẫn và các hạng mục kỹ thuật. Đây là một trong những hạng mục được kỳ vọng sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vào cuối tháng 6/2026.

Theo thiết kế, khi đi vào hoạt động, nhánh cầu N4 sẽ giúp tách dòng xe ô tô và xe container từ đường Đồng Văn Cống lên tuyến đường trên cao để kết nối với đại lộ Mai Chí Thọ, giảm các điểm giao cắt với dòng phương tiện lưu thông bên dưới. Công trình được đánh giá có vai trò quan trọng trong việc giảm áp lực giao thông tại khu vực An Phú - cửa ngõ kết nối cảng Cát Lái.

Nhiều mũi thi công đang được triển khai đồng bộ trên các gói thầu thuộc nút giao An Phú. Ảnh: CTV

Trước đó, hai nhánh cầu vượt N2 và N3 đã được đưa vào khai thác. Trong đó, nhánh N2 kết nối từ đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây rẽ trái xuống đại lộ Mai Chí Thọ; còn nhánh N3 kết nối trực tiếp từ đại lộ Mai Chí Thọ sang đường Đồng Văn Cống đi cảng Cát Lái. Việc đưa hai nhánh cầu này vào sử dụng đã góp phần cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Đông TPHCM.

Dự án nút giao An Phú được khởi công cuối năm 2022 với tổng vốn đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng. Đây là công trình giao thông trọng điểm có quy mô nút giao ba tầng, kết nối các trục giao thông huyết mạch gồm cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ, đường Lương Định Của, Nguyễn Thị Định và Đồng Văn Cống.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành trong quý IV năm nay. Ảnh: CTV

Theo Ban Quản lý dự án, tổng khối lượng thi công toàn công trình hiện đã đạt khoảng 75%. Dự án dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026, góp phần tăng năng lực kết nối giao thông khu Đông, giảm ùn tắc tại cửa ngõ cảng Cát Lái và hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông trọng điểm của TPHCM.