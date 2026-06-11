Đồng Nai sắp có khu nhà ở xã hội cho thuê đầu tiên với hàng nghìn căn hộ

TPO - TP.Đồng Nai vừa phê duyệt quỹ đất để xây dựng Dự án Nhà ở cho thuê quy mô 1.000 căn hộ gần kề các khu công nghiệp.

Theo thông tin từ UBND TP.Đồng Nai, ngày 12/6, thành phố sẽ tổ chức Lễ khởi công Dự án Nhà ở cho thuê Long Bình (giai đoạn 1) tại phường Long Bình.

Đây là dự án nhà ở xã hội cho thuê đầu tiên của TP.Đồng Nai và cũng là dự án đầu tiên trên cả nước được triển khai sau chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thông báo số 64-TB/VPTW ngày 22/5/2026 về tình hình triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư liên quan đến phát triển nhà ở cho thuê và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới.

Phối cảnh dự án Nhà ở cho thuê Long Bình

Theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND TP.Đồng Nai, Dự án Nhà ở cho thuê Long Bình được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 1,52ha tại phường Long Bình, khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp lớn như: Amata, Agtex Long Bình, Biên Hòa 2 và Hố Nai.

Giai đoạn 1 của dự án gồm một khối chung cư cao 20 tầng với quy mô khoảng 1 ngàn căn hộ, có diện tích đa dạng từ 34-63m², phù hợp với nhu cầu của nhiều nhóm đối tượng khác nhau.

Với dự án này, người dân, công nhân lao động có thể thuê nhà ở dài hạn với chi phí phù hợp. Không chỉ có nhà ở, dự án còn được xây dựng đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và tiện ích nội khu như: bãi đậu xe, khu sinh hoạt cộng đồng, cây xanh, hệ thống phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc và các công trình phụ trợ khác.

Khi hoàn thành, dự án sẽ đáp ứng chỗ ở hàng ngàn người, chủ yếu là công nhân, người lao động có thu nhập thấp và các đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định.