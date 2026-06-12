Đồng Nai tăng thêm 4.600 tỷ đồng vốn đầu tư hai cây cầu lớn kết nối TPHCM

TPO - HĐND TP Đồng Nai vừa thông qua nghị quyết điều chỉnh vốn đầu tư hai dự án cầu Cát Lái và cầu Long Hưng nối Đồng Nai và TPHCM với mức điều chỉnh tăng thêm hàng nghìn tỷ đồng.

Ngày 11/6, HĐND TP Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 2 (chuyên đề).

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND TP Đồng Nai biểu quyết thông qua các nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án xây dựng cầu Cát Lái, cầu Long Hưng (Đồng Nai 2).

Dự án xây cầu Cát Lái với chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tăng từ hơn 2.900 tỷ đồng lên hơn 4.400 tỷ đồng

Theo đó, tổng mức đầu tư dự án cầu Cát Lái tăng từ hơn 20.600 tỷ đồng lên hơn 24.000 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tăng từ hơn 2.900 tỷ đồng lên hơn 4.400 tỷ đồng.

Dự án được chia thành 2 dự án thành phần, gồm: Dự án thành phần 1 bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng đường kết nối, các cầu trên tuyến đường từ tiếp giáp cầu dẫn cầu Cát Lái phía Đồng Nai đến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách TP.Đồng Nai.

Dự án thành phần 2, đầu tư xây dựng cầu Cát Lái, gồm: Cầu chính bắc qua sông và cầu dẫn 2 đầu cầu phía TPHCM và phía TP Đồng Nai, tổng mức đầu tư gần 15.000 tỷ đồng, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Dự án cầu Cát Lái được người dân mong đợi suốt hàng chục năm để thay thế phà Cát Lái

Với dự án thành phần 2, vốn nhà đầu tư gần 15.000 tỷ đồng (chiếm hơn 62% tổng mức đầu tư), vốn chủ sở hữu hơn 2.200 tỷ đồng, vốn Nhà nước trong dự án (thực hiện dự án thành phần 1) hơn 9.000 tỷ đồng (chiếm gần 38% tổng mức đầu tư).

Đối với dự án cầu Long Hưng (Đồng Nai 2), tổng mức đầu tư tăng từ gần 11.500 tỷ đồng lên hơn 12.700 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tăng từ hơn 776 tỷ đồng lên hơn 1.500 tỷ đồng.

Dự án được phân chia thành 2 dự án thành phần, gồm: Dự án thành phần 1, bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng đường nối, các cầu trên tuyến đường từ tiếp giáp cầu dẫn cầu Long Hưng phía Đồng Nai đến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tổng mức vốn đầu tư gần 4.300 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công của TP.Đồng Nai.

Dự án thành phần 2, đầu tư xây dựng cầu Long Hưng, bao gồm: Cầu chính bắc qua sông và cầu dẫn hai đầu cầu phía TPHCM và phía TP.Đồng Nai, tổng mức vốn đầu tư hơn 8.400 tỷ đồng đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Phối cảnh cầu Long Hưng kết nối TP HCM với trung tâm TP Đồng Nai

Với dự án thành phần 1 cầu Long Hưng, vốn Nhà nước gần 4.300 tỷ đồng. Dự án có thời gian xây dựng từ năm 2026 đến năm 2029; thời gian hợp đồng dự án dự kiến từ năm 2026 đến thời điểm địa phương hoàn thành việc thanh toán vốn cho nhà đầu tư.

Về phương án tài chính của dự án thành phần 2 cầu Long Hưng, vốn nhà đầu tư tham gia hơn 8.400 tỷ đồng (chiếm 66,34% tổng mức đầu tư); vốn chủ sở hữu gần 1.300 tỷ đồng.

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án hạ tầng xuất phát từ việc điều chỉnh quy mô đầu tư, công suất dự án nhằm cập nhật phương án kiến trúc được lựa chọn và bảo đảm kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng giao thông, phù hợp với quá trình hoàn thiện hồ sơ và yêu cầu thực tế triển khai dự án.

Khi hai dự án đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy liên kết vùng Đông Nam Bộ, tạo động lực phát triển mạnh mẽ giữa TP.Đồng Nai và TPHCM.