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Giáo dục

Cổng trường

Một trường Đại học tại TP. Đồng Nai bước vào kỳ 'sát hạch' chất lượng theo chuẩn ASEAN

Văn Quân

Trường Đại học Lạc Hồng phối hợp với Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á tổ chức kỳ đánh giá ngoài lần thứ 523 cho 4 chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2026.

Từ ngày 9 đến 11/6/2026, Trường Đại học Lạc Hồng (TP. Đồng Nai) phối hợp với Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network – AUN) tổ chức kỳ đánh giá ngoài lần thứ 523 cho 4 chương trình đào tạo trình độ đại học gồm: Quản trị kinh doanh, Dược, Ngôn ngữ Anh và Kế toán. Đây là hoạt động quan trọng trong chiến lược đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường theo các chuẩn mực khu vực và quốc tế.

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Đoàn đánh giá AUN-QA tại Đại học Lạc Hồng

Đợt đánh giá lần này là hoạt động tái đánh giá đối với 4 chương trình đào tạo đã được AUN-QA đánh giá vào năm 2021. Trên cơ sở các khuyến nghị từ kỳ đánh giá trước, các đơn vị chuyên môn đã triển khai nhiều hoạt động cải tiến như rà soát và cập nhật chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá người học, tăng cường các dịch vụ hỗ trợ sinh viên, đồng thời nâng cao hiệu quả các điều kiện bảo đảm chất lượng.

Tham gia Đoàn đánh giá AUN-QA gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ nhiều quốc gia trong khu vực: Chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh gồm GS.TS Rosemary Seva – Đại học De La Salle, Philippines; PGS.TS Sirithorn Srichalakom – Đại học Chulalongkorn, Thái Lan.

Chương trình Dược sĩ đại học gồm GS.TS Juanito O. Cabanias – The Kolehiyo ng Lungsod ng Dasmariñas, Philippines; PGS.TS Prastawa Budi – Đại học Hasanuddin, Indonesia.

Chương trình Cử nhân Ngôn ngữ Anh gồm: GS.TS Kiran Kaur – Đại học Malaya, Malaysia; PGS.TS Genesis Kelly S. Lontoc – Đại học Ateneo de Manila, Philippines.

Chương trình Cử nhân Kế toán gồm GS.TS Sok Uttara – Viện CamEd, Campuchia; TS Maria Resurreccion P. Alejo – Đại học Ateneo de Manila, Philippines.

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Đại diện trường Đại học Lạc Hồng tri ân Đoàn đánh giá AUN-QA

Kỳ tái đánh giá không chỉ xem xét mức độ duy trì các tiêu chuẩn chất lượng đã đạt được mà còn ghi nhận những cải tiến và đổi mới của chương trình đào tạo trong giai đoạn sau đánh giá.

Trong thời gian làm việc tại Trường Đại học Lạc Hồng, đoàn chuyên gia sẽ tiến hành nghiên cứu hồ sơ minh chứng, phỏng vấn các bên liên quan gồm lãnh đạo Nhà trường, giảng viên, sinh viên, cựu người học, nhà tuyển dụng và đội ngũ hỗ trợ; đồng thời khảo sát cơ sở vật chất và môi trường học tập phục vụ các chương trình đào tạo.

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GS.TS Rosemary Seva – Trưởng đoàn đánh giá AUN-QA trao chứng nhận đạt chuẩn chất lượng cho 4 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ được đánh giá vào tháng 8/2025.

Đại diện Trường Đại học Lạc Hồng cho biết, việc tổ chức kỳ tái đánh giá ngoài lần này là một dấu mốc quan trọng trong hành trình nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Lạc Hồng. Kết quả đánh giá sẽ là cơ sở để Nhà trường tiếp tục cải tiến chương trình đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên, hoàn thiện các dịch vụ hỗ trợ người học và nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục, qua đó khẳng định vị thế và uy tín của Nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và khu vực.

Trường Đại học Lạc Hồng là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á đạt chuẩn chất lượng AUN-QA cấp cơ sở giáo dục theo phiên bản 3.0. Đến nay, Trường đã có 18 chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN-QA và 2 chương trình đào tạo đạt chuẩn ABET.

Văn Quân
#AUN-QA #Đại học Lạc Hồng #đánh giá chất lượng #chương trình đào tạo #Đồng Nai #bằng cấp

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