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Nhịp sống phương Nam

Mê mẩn với đặc sản trái cây, bánh dân gian Nam bộ ở lễ hội 'trên bến dưới thuyền'

Uyên Phương

TPO - Hàng trăm loại đặc sản trái cây, bánh truyền thống từ nhiều tỉnh, thành khu vực Nam bộ hội tụ về TPHCM trong Tuần lễ trái cây "Trên bến dưới thuyền" năm 2026 với chủ đề “Sắc màu sông nước – Kết nối giao thương”.

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Được khai mạc lúc 19 giờ ngày 12/6, Tuần lễ quy tụ hơn 230 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà vườn đến từ TPHCM cùng nhiều tỉnh, thành khu vực miền Tây và miền Đông Nam bộ.
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Sầu riêng là mặt hàng chiếm ưu thế khi hầu như sạp hàng nào cũng đầy ắp đặc sản này. Các chủ cửa hàng đem hàng tấn sầu riêng các loại như Ri6, Musang King...đến giới thiệu. Mức giá phổ biến là 50.000 đồng/kg với sầu riêng trái và 150.000 đồng/kg cơm sầu riêng.
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Măng cụt có giá từ 60.000 - 70.000 đồng/kg. Ngoài việc đến thưởng thức, nhiều khách hàng còn chụp ảnh, quay clip lại để giới thiệu để người thân, bạn bè đến tận nơi thưởng thức.
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Cùng với đặc sản trái cây, các loại bánh truyền thống cũng tràn ngập với rất nhiều loại. Bánh bá trạng - một đặc sản của người miền Tây chỉ xuất hiện dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5) cũng góp mặt tại lễ hội.
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Bánh ú nước tro thơm ngon, vị đặc trưng của nếp quyện với đậu xanh, nước dừa, gói bằng lá tre...
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Cô Mười Cần Thơ - nghệ nhân chuyên các loại bánh dân gian Nam bộ giới thiệu cả chục loại bánh "hiếm có khó kiếm" như bánh bò thốt nốt, bánh cam, bánh bò bông... giá từ 15.000 đồng/cái
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Bơ, chà là, dâu da, chôm chôm, khóm vàng... đều được trồng ở các tỉnh thành hội tụ về TPHCM
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Chiều 12/6, trước khi diễn ra lễ khai mạc Tuần lễ trái cây "Trên bến dưới thuyền", những sạp hàng trái từ các tỉnh thành đã nhộn nhịp khách từ khá sớm
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Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” năm 2026 tại khu vực kênh Tàu Hủ và các tuyến đường Bình Đông, Mạc Vân, Bùi Huy Bích thuộc phường Phú Định.
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Con đường vào lễ hội trái cây càng lúc càng đông. Tại đây còn có nhiều món ngon miền Nam như bún mắm, bún nước lèo, các loại chè... Lễ hội kéo dài đến ngày 19/6
Uyên Phương
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