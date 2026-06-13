Mê mẩn với đặc sản trái cây, bánh dân gian Nam bộ ở lễ hội 'trên bến dưới thuyền'

TPO - Hàng trăm loại đặc sản trái cây, bánh truyền thống từ nhiều tỉnh, thành khu vực Nam bộ hội tụ về TPHCM trong Tuần lễ trái cây "Trên bến dưới thuyền" năm 2026 với chủ đề “Sắc màu sông nước – Kết nối giao thương”.
Sầu riêng là mặt hàng chiếm ưu thế khi hầu như sạp hàng nào cũng đầy ắp đặc sản này. Các chủ cửa hàng đem hàng tấn sầu riêng các loại như Ri6, Musang King...đến giới thiệu. Mức giá phổ biến là 50.000 đồng/kg với sầu riêng trái và 150.000 đồng/kg cơm sầu riêng.
Măng cụt có giá từ 60.000 - 70.000 đồng/kg. Ngoài việc đến thưởng thức, nhiều khách hàng còn chụp ảnh, quay clip lại để giới thiệu để người thân, bạn bè đến tận nơi thưởng thức.
Bơ, chà là, dâu da, chôm chôm, khóm vàng... đều được trồng ở các tỉnh thành hội tụ về TPHCM