Mê mẩn với đặc sản trái cây, bánh dân gian Nam bộ ở lễ hội 'trên bến dưới thuyền'

TPO - Hàng trăm loại đặc sản trái cây, bánh truyền thống từ nhiều tỉnh, thành khu vực Nam bộ hội tụ về TPHCM trong Tuần lễ trái cây "Trên bến dưới thuyền" năm 2026 với chủ đề “Sắc màu sông nước – Kết nối giao thương”.