Đề nghị bổ sung số phòng chuyên môn cấp xã để giảm tải áp lực

TPO - "Do khối lượng công việc quá nhiều, đến 20h30 tối cán bộ mới rời cơ quan trở về nhà. Thậm chí lãnh đạo địa phương cũng phải trực tiếp xử lý hồ sơ vì không còn thời gian để yêu cầu chuyên viên chỉnh sửa, hoàn thiện lại”, đại biểu Nguyễn Hồng Dân (Tổ đại biểu số 4) nói tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội sáng nay.

Thảo luận về dự thảo nghị quyết cụ thể hóa Luật Thủ đô 2026, tại Kỳ họp thứ tư, HĐND TP Hà Nội, nhiều đại biểu đề nghị duy trì tối đa 5 phòng chuyên môn ở cấp xã nhằm đáp ứng khối lượng công việc ngày càng lớn tại cơ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại biểu Tạ Hữu Thọ (Tổ đại biểu số 18) cho rằng, sau sắp xếp đơn vị hành chính, khối lượng công việc của các cơ quan chuyên môn ở cơ sở tăng lên rất nhiều, kéo theo đó là đội ngũ cán bộ, công chức đang phải gánh vác nhiều nhiệm vụ.

Bộ phận một cửa tại phường Đống Đa, Hà Nội

Đại biểu đề nghị nghiên cứu mô hình tổ chức bộ máy chính quyền cơ sở duy trì tối đa 5 cơ quan chuyên môn; đồng thời cụ thể hóa vị trí việc làm chuyên sâu đối với lĩnh vực tài chính - ngân sách - đầu tư, tài nguyên - môi trường - đô thị; tập trung nhân lực cho các lĩnh vực văn hóa - di sản, giáo dục và y tế…

Đại biểu Nguyễn Hồng Dân (Tổ đại biểu số 4) cho biết, đội ngũ cán bộ cơ sở hiện đang rất vất vả. “Do khối lượng công việc quá nhiều, đến 20h30 tối cán bộ mới rời cơ quan trở về nhà. Thậm chí lãnh đạo địa phương cũng phải trực tiếp xử lý hồ sơ vì không còn thời gian để yêu cầu chuyên viên chỉnh sửa, hoàn thiện lại”, đại biểu chia sẻ.

Từ thực tiễn đó, đại biểu cho rằng việc bổ sung các phòng chuyên môn ở cấp xã là cần thiết nhằm giảm tải cho cơ sở và đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng lớn.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị làm rõ hơn cơ sở lựa chọn các chức danh tham gia cơ cấu ủy viên UBND các cấp, đánh giá đầy đủ tác động khi một số giám đốc sở không còn tham gia cơ cấu Ủy viên UBND thành phố so với mô hình hiện nay.

Đặc biệt, cần phân tích rõ cơ chế phối hợp, tham gia ý kiến, trách nhiệm giải trình của các sở, ngành không phải là ủy viên UBND khi xem xét các vấn đề liên quan; bảo đảm tinh gọn bộ máy, chất lượng tham mưu và trách nhiệm trong quá trình ra quyết định...

Trao đổi về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, về công tác tổ chức bộ máy, thành phố vẫn phải bám sát các hướng dẫn của Trung ương nhưng có tính đến những đặc thù riêng. Tinh thần chung là để Hà Nội nằm ở "cận trên" – tức là mức cao nhất trong các khung quy định của Chính phủ, nhằm giúp thành phố chủ động trong việc sắp xếp.

Ông Thắng nêu ví dụ việc sắp xếp các chức danh Phó Chủ tịch xã, phường hiện nay trong Luật này đã cho phép các xã, phường được có tối đa đến 3 Phó Chủ tịch UBND. "Dù vậy, chúng tôi khẳng định sẽ không áp dụng đồng loạt hay làm theo kiểu phong trào mà thành phố sẽ tính toán và phân chia theo các nhóm xã, phường để đảm bảo tính đồng bộ và có sự phân loại rõ ràng. Bởi thực tế, có những xã, phường quy mô rất lớn, nhưng cũng có những địa bàn quy mô rất nhỏ cả về diện tích hay dân số", Chủ tịch UBND TP Hà Nội thông tin.