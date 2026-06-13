Đại biểu Hà Nội băn khoăn với đề xuất đổi quỹ đất nội đô cho nhà đầu tư dự án BT

TPO - Đại biểu HĐND TP Hà Nội bày tỏ băn khoăn đối với dự án đầu tư theo hình thức BT và phải trả nhiều lô đất trong nội đô cho nhà đầu tư. Theo đại biểu, khu vực nội đô đang rất thiếu quỹ đất cho công trình công cộng và tái định cư tại chỗ nên việc chuyển đổi này cần xem xét kỹ lưỡng.

Nội đô đang thiếu quỹ đất cho công trình công cộng và tái định cư tại chỗ

HĐND TP Hà Nội vừa thảo luận, cho ý kiến về 2 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP – Loại hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT) bao gồm: Dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ; Dự án cải tạo, xử lý ô nhiễm sông Cầu Bây.

Cho ý kiến về dự án cải tạo, xử lý ô nhiễm sông Cầu Bây, đại biểu Nguyễn Thị Diễm Hằng - Trưởng Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, HĐND TP Hà Nội cho rằng, đây là dự án có quy mô rất lớn khoảng 12.000 tỷ đồng, cần xử lý trong thời gian rất gấp.

Hiện dự án được chia thành 2 thành phần, tuy nhiên có phần quỹ đất đối ứng vẫn chưa xác định rõ được. Ở thành phần 1, nhà đầu tư đang đề xuất 5 - 6 lô đất đối ứng nằm trong khu vực nội đô, bà Hằng bày tỏ quan điểm không đồng tình, vì khu vực nội đô đang rất thiếu quỹ đất cho công trình công cộng và tái định cư tại chỗ.

Đại biểu Nguyễn Thị Diễm Hằng - Trưởng Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, HĐND TP Hà Nội

Bà Hằng đề nghị nghiên cứu chuyển quỹ đất đối ứng về khu vực lân cận dự án để vừa phát triển đô thị tại chỗ, vừa tránh lấy đất nội đô.

Ngoài ra, Nhà đầu tư cam kết có mặt bằng vào tháng 9/2026 và hoàn thành vào năm 2028, bà Hằng đánh giá đây là tiến độ rất gấp đối với một dự án quy mô lớn, đòi hỏi sự quan tâm và triển khai cực kỳ nhanh mới có thể đảm bảo tiến độ.

Tính toán kỹ quỹ đất hoàn trả

Trao đổi về nội dung này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, hiện nay có hai dự án BT là dự án cầu Bây và dự án Hồ Tây. Vấn đề quỹ đất giao cho các dự án này là vấn đề mà Thành phố hết sức quan tâm trong thời gian qua.

Theo ông Thắng, về bản chất, dự án BT chính là dự án đầu tư của Nhà nước. Nhà đầu tư bỏ vốn ra làm giúp và thành phố trả lại bằng quỹ đất. Do vậy, việc bố trí nguồn đất để thanh toán cho nhà đầu tư thuộc thẩm quyền của thành phố. Tuy nhiên, các nghị định của Chính phủ hiện nay yêu cầu khi xem xét các dự án PPP phải tính toán kỹ quỹ đất hoàn trả, tránh tình trạng sau này không có khả năng bàn giao.

Quang cảnh phiên họp tổ HĐND TP Hà Nội

"Tôi đã chỉ đạo nhiều lần nhưng việc chủ động xây dựng danh mục quỹ đất để trả cho nhà đầu tư vẫn còn hạn chế. Thành phố chưa lập được một danh mục chính thức các quỹ đất có thể dùng để thanh toán như yêu cầu", lãnh đạo Hà Nội chia sẻ.

Ông Vũ Đại Thắng cho biết thêm, hiện nay các nhà đầu tư rất nhiệt tình đồng hành cùng thành phố để xử lý các vấn đề hạ tầng, họ đã chủ động đề xuất các khu đất hoàn trả trong dự án BT. "UBND TP sẽ rà soát lại quỹ đất tại các khu vực lân cận dự án. Nếu các địa phương gần dự án BT không còn quỹ đất, lúc đó mới sử dụng đến quỹ đất trong danh mục do nhà đầu tư đề xuất", Chủ tịch Hà Nội khẳng định.

Trước đó ngày 12/6, UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo phương thức đối tác công tư PPP – Loại hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT)

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 30.151 tỷ đồng. Hà Nội đề xuất lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty TNHH thành phố Mặt Trời (Sun Group).

Địa điểm thực hiện dự án tại phường Tây Hồ. Dự án với tổng diện tích toàn khu vực nghiên cứu quy hoạch khoảng 567,75ha, trong đó diện tích hồ Tây hơn 520ha (giữ nguyên mặt nước hiện trạng hồ Tây), diện tích đất khoảng 46,85ha (đã bao gồm các hồ nhỏ khác).

Đối với dự án xử lý ô nhiễm sông Cầu Bây, UBND TP Hà Nội cũng đã có tờ trình dự án theo phương thức đối tác công tư PPP – Loại hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT) là dự án cải tạo, xử lý ô nhiễm sông Cầu Bây với tổng vốn sơ bộ hơn 11.600 tỷ đồng. Nhà đầu tư đề xuất đổi khoảng 24 ha đất khi thực hiện dự án thành phần 1.

Theo tính toán của UBND TP Hà Nội, tổng mức đầu tư của dự án là hơn 11.600 tỷ đồng, thực hiện trên quy mô hơn 327 ha, đi qua địa bàn 7 xã, phường, gồm: Việt Hưng, Phúc Lợi, Bồ Đề, Long Biên, Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An.

Dự án được thực hiện theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), trong khoảng thời gian từ năm 2026 - 2028.

Về phương thức thanh toán với dự án thành phần 1, Hà Nội đề xuất 6 quỹ đất có tổng diện tích hơn 24 ha, gồm: các ô đất khoảng 1,73 ha có ký hiệu A3/NO, A4/NO, A5/NO2 khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội tại phường Yên Hòa; ô đất rộng 3,18 ha có ký hiệu CT02B-1, ô đất rộng 0,31 ha có ký hiệu NT-02B thuộc khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn 3 tại phường Phú Thượng.

Các ô đất dịch vụ DV-01, DV-02 Tây Tựu khoảng 1,99 ha tại phường Thượng Cát. Ô đất ký hiệu X1, X2 Trùng Quán, rộng 9,76 ha thuộc xã Phù Đổng. Ô đất rộng 7,1 ha tại khu nhà ở Vân Canh, xã Sơn Đồng.

Đối với dự án thành phần 1, thành phố đề xuất lựa chọn Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Phú Điền là nhà đầu tư.