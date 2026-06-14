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Va chạm container, ô tô lao vào dải phân cách ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Một ô tô 4 chỗ đang lưu thông trên đường Đỗ Mười (Quốc lộ 1) qua cầu vượt Tân Thới Hiệp, TPHCM bất ngờ bị xe container tông từ phía sau. Cú va chạm khiến xe mất lái, lao vào dải phân cách giữa cầu vượt, gây ùn tắc giao thông kéo dài nhưng may mắn không có thương vong về người.

Clip vụ tai nạn.

Trưa 14/6, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cầu vượt Tân Thới Hiệp (phường Tân Thới Hiệp, TPHCM) khiến một ô tô 4 chỗ bị hư hỏng nặng, dải phân cách trên cầu vượt bị tông sập, giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 35 phút cùng ngày, ô tô 4 chỗ biển số 51K-925.60 lưu thông trên đường Đỗ Mười (Quốc lộ 1), hướng từ ngã tư Bình Phước đi ngã tư An Sương.

Khi phương tiện di chuyển đến khu vực cầu vượt Tân Thới Hiệp thì bất ngờ bị xe container biển số 60C-433.XX kéo theo rơ-moóc biển số 20R-011.XX chạy cùng chiều phía sau tông mạnh vào đuôi xe.

Cú va chạm khiến tài xế ô tô mất lái, lao thẳng vào dải phân cách giữa cầu vượt. Nhiều đoạn lan can, trụ bê tông của dải phân cách bị húc đổ, văng sang phần đường ngược chiều.

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Hình ảnh ô tô con tông dải phân cách trên cầu vượt Tân Thới Hiệp, TPHCM.

Nhận tin báo, lực lượng Đội Cảnh sát giao thông An Sương (PC08, Công an TPHCM) nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc và điều tiết giao thông.

Ghi nhận tại hiện trường, các cấu kiện bê tông cùng hàng rào sắt của dải phân cách bị hư hỏng nặng, chiếm một phần làn đường chiều ngược lại, khiến giao thông qua khu vực cầu vượt vốn có lưu lượng phương tiện lớn bị ùn tắc kéo dài.

Rất may vụ tai nạn không gây thương vong về người. Tuy nhiên, cả hai phương tiện đều bị hư hỏng, trong đó ô tô 4 chỗ biến dạng phần đuôi và đầu xe sau cú va chạm liên hoàn.

Hiện lực lượng chức năng đang trích xuất camera an ninh, khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định.

Nguyễn Dũng
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