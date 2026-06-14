Hàng triệu thuê bao sắp bị khóa một chiều từ ngày mai

TPO - Từ ngày mai (15/6), các thuê bao chưa xác thực thông tin sẽ bị khoá một chiều. Con số này lên tới hàng triệu thuê bao. Các nhà mạng khuyến cáo người dân tăng cường xác thực trực tuyến.

Viettel – nhà mạng có số người dùng lớn nhất Việt Nam cho biết, vào ngày 13/6, nhà mạng này còn khoảng 5 triệu khách hàng chưa thực hiện xác thực thông tin thuê bao, phần lớn là đồng bào sinh sống tại các bản làng vùng sâu, vùng xa, hải đảo khó tiếp cận thông tin, người cao tuổi, người có sức khỏe yếu không thể tự di chuyển, những người không sử dụng điện thoại thông minh và không có khả năng tự thao tác công nghệ.

VinaPhone cho biết, những ngày qua khoảng 18 triệu thuê bao của nhà mạng này đã thực hiện xác thực, tuy nhiên vẫn còn khoảng 3 triệu thuê bao chưa thực hiện.

Theo quy định, các thuê bao thuộc diện phải xác thực nhưng chưa hoàn thành thủ tục trước thời điểm quy định có hiệu lực (15/06/2026) sẽ bị khóa một chiều (chiều gọi và nhắn tin đi). Sau 60 ngày kể từ thời điểm bị khóa một chiều mà vẫn chưa xác thực, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều.

Đối với thuê bao thay đổi thiết bị đầu cuối, nếu không thực hiện xác thực lại theo quy định, thuê bao sẽ bị khóa một chiều sau 2 giờ. Sau 30 ngày kể từ thời điểm bị khóa một chiều mà vẫn chưa xác thực, thuê bao sẽ bị khóa hai chiều.

Đối với thuê bao bị chủ sở hữu từ chối sử dụng trên ứng dụng VNeID, người dùng có 5 ngày để thực hiện xác thực lại. Hết thời hạn này mà chưa xác thực, thuê bao sẽ bị khóa một chiều. Sau 60 ngày kể từ ngày bị khóa một chiều, thuê bao sẽ bị khóa hai chiều.

Đối với cả ba trường hợp nêu trên, nếu không hoàn tất xác thực trong vòng 5 ngày kể từ thời điểm bị khóa hai chiều, số thuê bao sẽ bị thu hồi và hợp đồng cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông sẽ chấm dứt theo quy định.

Nhà mạng VinaPhone sẽ thực hiện khoá một chiều từ 9h00 ngày 15/6/2026 với thuê bao chưa xác thực.

Các nhà mạng khuyến cáo, việc gián đoạn dịch vụ có thể ảnh hưởng trực tiếp tới nhu cầu liên lạc hằng ngày của người dùng, đặc biệt là những khách hàng sử dụng số điện thoại để nhận mã OTP ngân hàng, giao dịch ví điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh.

Đối với các hộ kinh doanh, chủ cửa hàng trực tuyến hay người lao động thường xuyên giao dịch với khách hàng qua điện thoại, việc gián đoạn liên lạc dù chỉ trong thời gian ngắn cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, chăm sóc khách hàng và các giao dịch quan trọng.

Chính vì vậy, các nhà mạng đề nghị khách hàng nhanh chóng thực hiện xác thực thông tin thuê bao để không gián đoạn liên lạc.

Tăng cường xác thực trực tuyến

Để hỗ trợ khách hàng xác thực thông tin giai đoạn nước rút, Viettel cho biết đã tăng cường các điểm hỗ trợ lưu động đến thôn bản, khu dân cư để hỗ trợ người dân.

Đồng thời tiếp tục duy trì kênh hỗ trợ tận nhà qua tổng đài miễn phí 1800 8098 (Bấm phím 0). Khách hàng cao tuổi, không thể đi lại chỉ cần gọi điện tới tổng đài cung cấp địa chỉ, nhân viên Viettel sẽ đến tận nhà phục vụ hoàn toàn miễn phí.

Để chiến dịch xác thực thông tin thuê bao, bảo vệ SIM chính chủ về đích đúng thời hạn, nhà mạng này mong muốn mỗi khách hàng dành ra 3 phút kiểm tra điện thoại của ông bà, bố mẹ và những người lớn tuổi xung quanh mình để kiểm tra và hỗ trợ xác thực thuê bao.

VinaPhone cho hay, đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ trên phạm vi toàn quốc. Khách hàng có thể thực hiện xác thực trực tuyến thông qua ứng dụng My VNPT hoặc đến các điểm giao dịch của VinaPhone để được hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp. Đồng thời, nhà mạng cũng tăng cường nhân sự, mở rộng các kênh tư vấn và đẩy mạnh truyền thông nhằm giúp khách hàng tiếp cận đầy đủ thông tin về quy định mới.

Đại diện VinaPhone khuyến nghị khách hàng chủ động hoàn tất thủ tục sớm thay vì chờ tới sát thời hạn. Việc xác thực chỉ mất vài phút nhưng sẽ giúp khách hàng duy trì liên lạc liên tục, bảo đảm các giao dịch điện tử và tránh bị gián đoạn dịch vụ theo quy định.

Các nhà mạng khuyến cáo người dân tăng cường xác thực online.

Đại diện của MobiFone cho biết, nhà mạng này đã tăng cường lực lượng hỗ trợ tại các địa bàn có số lượng thuê bao lớn, sẵn sàng hướng dẫn, giải đáp và hỗ trợ khách hàng hoàn thành các thủ tục xác thực theo quy định.

Song song với đó, các kênh chăm sóc khách hàng, tổng đài và hỗ trợ trực tuyến cũng được tăng cường nhân sự nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng trong giai đoạn cao điểm.

MobiFone khuyến nghị, khách hàng cần chủ động xác nhận thông tin trên các ứng dụng VNeID/My MobiFone để đảm bảo việc xác thực thông tin thuê bao nhanh và thuận tiện nhất.

Trường hợp thuê bao chưa đứng tên chính chủ hoặc không có hiển thị trên VNeID khách hàng có thể thực hiện xác thực thông tin nhanh chóng trên ứng dụng My MobiFone.

Thông qua ứng dụng, khách hàng có thể dễ dàng kiểm tra tình trạng thuê bao, cập nhật và xác thực thông tin theo hướng dẫn ngay trên điện thoại di động chỉ trong vài phút.

"Việc xác thực trực tuyến không chỉ giúp khách hàng chủ động thực hiện mọi lúc, mọi nơi mà còn góp phần giảm tải cho các điểm giao dịch trong những ngày cuối trước thời hạn. Trong trường hợp cần hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ tổng đài hoặc đến các cửa hàng MobiFone gần nhất để được hướng dẫn trực tiếp", đại diện MobiFone chia sẻ.