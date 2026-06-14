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Người phụ nữ khuyết tật tử vong dưới kênh ở Đồng Tháp

Chúc Trí - Thịnh Tiến

TPO - Từ chiếc xe đạp điện bị bỏ lại trên cây cầu không có lan can, người dân tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể một phụ nữ dưới kênh.

Theo thông tin ban đầu, chiều 14/6, khi lưu thông qua cầu bê tông không có lan can bắc ngang kênh 26 Tháng 3 (đoạn thuộc xã Long Tiên), người dân địa phương thấy một xe đạp điện màu vàng bị đổ trên cầu. Nghi ngờ có người ngã xe và rơi xuống sông, người dân lập tức hô hoán và tìm kiếm.

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Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ.

Sau khi xuống kênh tìm, mọi người phát hiện bà N.T.H.S (42 tuổi, ngụ xã Long Tiên) cách cầu không xa nên đưa lên bờ sơ cứu. Tuy nhiên, bà S. đã tử vong từ trước.

Vị trí tìm thấy thi thể bà S. cách cây cầu khoảng 10m.

Được biết, bà S. là người khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn, hằng ngày mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo tại địa phương.

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Chiếc xe của bà N.T.H.S nằm trên cầu.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Long Tiên đã có tại hiện trường và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chúc Trí - Thịnh Tiến
#vụ việc #đồng tháp #người phụ nữ #bán vé số #điều tra #tai nạn #kênh

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