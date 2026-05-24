Bi kịch trên sông Trà Khúc: Ba đứa trẻ cùng dòng họ tử vong, gia đình nghèo gánh nỗi đau kép

TPO - Ba đứa trẻ là chị em họ ở xã Trường Giang (tỉnh Quảng Ngãi) tử vong do đuối nước trên sông Trà Khúc khiến cả xóm bàng hoàng. Sau bi kịch là nỗi đau chồng chất của hai gia đình khó khăn, trong đó có người cha, người mẹ đã mất ba con vì đuối nước.

Bi kịch xảy ra liên tiếp

Tại thôn Minh Trung (xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi) không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ của anh Nguyễn Ngọc (43 tuổi). Người thân, hàng xóm tất bật dựng rạp, lo hậu sự cho hai đứa con của anh vừa mất do đuối nước trên sông Trà Khúc.

Trong căn nhà tình thương rộng chừng 30m², anh Ngọc ngồi lặng trước hiên, ánh mắt thất thần nhìn ra con đường làng. Mới hôm trước, anh còn thấy hai con là cháu N.Q.Q. (13 tuổi) và N.T.H. (11 tuổi) chạy nhảy, đùa nghịch trước sân. Chỉ sau một buổi chiều, tai họa bất ngờ ập đến khiến người cha nghèo gần như suy sụp.

“Đau đớn quá, sao lại là đuối nước, sao lại là nhà tôi. Trời ơi…”, anh Ngọc gào khóc.

Căn nhà của anh Ngọc và chị Lựu.

Nỗi đau càng trở nên nặng nề hơn khi đây không phải lần đầu gia đình anh gặp bi kịch. Người dân trong xóm cho biết, khoảng 5 năm trước, một người con khác của anh Ngọc cũng tử vong do rơi xuống hố nước phía sau nhà khi mới 2 tuổi.

Vợ anh Ngọc là chị Nguyễn Thị Lựu (34 tuổi) vừa ôm đứa con nhỏ mới 3 tháng tuổi, vừa cố giữ bình tĩnh trước cú sốc quá lớn. Chị Lựu kể, mình sinh sáu con, lớn nhất 13 tuổi, nhỏ nhất mới 3 tháng tuổi. Vậy mà đuối nước đã cướp mất của chị ba đứa con. “Vậy có đau không?”, chị Lựu hỏi rồi tự trả lời: “Đau quá đi chứ”, sau đó òa khóc.

Anh Ngọc và chị Lựu thuộc diện cận nghèo của địa phương.

Gia đình anh Ngọc và chị Lựu thuộc diện cận nghèo của địa phương. Chị Lựu ở nhà chăm con, mọi chi phí sinh hoạt đều trông vào thu nhập làm thợ sơn nước của chồng. Công việc bấp bênh, thu nhập ít ỏi nên cuộc sống vốn đã chật vật. Nay biến cố xảy ra, việc lo hậu sự cho hai con cũng phải nhờ sự hỗ trợ của bà con lối xóm và chính quyền địa phương.

Cũng như bao người dân trong làng, ông Nguyễn Khánh Vân (hàng xóm) đến phụ lo tang lễ và động viên vợ chồng anh Ngọc trước nỗi đau quá lớn và đột ngột. Với người làng là sự bàng hoàng, còn với gia đình là nỗi ám ảnh. Con sông quê, ai ngờ lại trở thành dòng sông “tử thần”, cùng lúc cướp đi sinh mạng ba đứa trẻ.

Chị Lựu nghẹn ngào khi bi kịch liên tục ập đến gia đình.

Ông Vân kể: “Từ tối qua, khi hay tin con tắm sông mất tích, Lựu như bị ám ảnh bởi hai chữ đuối nước. Nó sợ hãi, ai nhắc tới chuyện đuối nước hay chết đuối là lại khóc rống lên”.

Bi kịch xảy ra sau buổi chiều đi chơi

Theo người thân, khoảng 15h ngày 22/5, cháu N.T.Q.N. (11 tuổi) đi xe đạp điện đến nhà rủ hai anh em Q. và H. ra ngoài chơi. Ba cháu là chị em họ, sống gần nhau và thường xuyên đi cùng nên gia đình không quá lo lắng.

Đến tối cùng ngày, thấy các cháu chưa về, người thân bắt đầu chia nhau tìm kiếm. Khi không liên lạc được và tìm quanh xóm không thấy, gia đình trình báo cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Sự thất thần đứng bên quan tài con gái.

Cách nhà anh Ngọc khoảng 300m, căn nhà của ông Nguyễn Sự (51 tuổi) cũng phủ kín khăn tang. Con gái ông là cháu N. nằm trong số ba nạn nhân tử vong.

Ngồi bên linh cữu con, ông Sự liên tục lau nước mắt. Ông cho biết bình thường cháu N. chỉ đi chơi quanh làng rồi tự về nhà đúng giờ. Vì vậy, khi trời tối mà vẫn không thấy con, ông bắt đầu bất an.

“Khi ra bãi sông thấy xe đạp điện cùng quần áo của các cháu để lại, tôi biết có chuyện chẳng lành”, ông Sự nghẹn giọng.

Chị Lê Thị Thùy Trang mẹ cháu N.T.Q.N.

Suốt đêm 22/5, người dân trong làng cùng lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm dọc sông Trà Khúc. Nhiều người hy vọng các cháu chỉ sang bờ bên kia chơi hoặc đi lạc đâu đó. Tuy nhiên đến sáng hôm sau, thi thể cả ba cháu lần lượt được tìm thấy cách vị trí tắm sông khoảng 3-6 km.

“Lúc đi con còn vui vẻ, lành lặn, sao giờ trở về lạnh lẽo thế này… Ba đã dặn không được ra sông tắm rồi mà…”, ông Sự bật khóc khi nhắc về con gái.

Người dân địa phương cho biết, khu vực sông Trà Khúc chảy qua xã Trường Giang có nhiều đoạn nước sâu, dòng chảy mạnh nhưng trẻ nhỏ trong vùng thường ra tắm vào mùa nắng nóng.

Đoạn sông Trà Khúc nơi xảy ra sự việc.

Theo chính quyền địa phương, cả hai gia đình có con tử vong đều thuộc diện khó khăn. Riêng gia đình anh Ngọc có hoàn cảnh đặc biệt thiếu thốn, đông con và thu nhập không ổn định.

Ông Trần Đại Dương - Chủ tịch UBND xã Trường Giang cho biết, ngay sau vụ việc, địa phương đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ bước đầu để gia đình lo hậu sự cho các cháu.

“UBND xã đã yêu cầu Mặt trận và các đoàn thể phối hợp hỗ trợ gia đình, đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay giúp đỡ vì hoàn cảnh của gia đình rất khó khăn”, ông Dương nói.

