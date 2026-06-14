Hải Phòng: CLIP: Tàu du lịch đâm chìm tàu vỏ gỗ trên vịnh Lan Hạ, một phụ nữ tử vong

TPO - Cú đâm va mạnh giữa tàu du lịch vỏ thép và tàu vỏ gỗ trên vịnh Lan Hạ làm một tàu bị chìm, 11 người rơi xuống biển. Dù các tàu xung quanh đã lập tức ứng cứu khẩn cấp, vụ tai nạn vẫn khiến một phụ nữ quê Hưng Yên tử vong.

Nguồn tin của phóng viên báo Tiền Phong cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h40 hôm nay (14/6) tại khu vực Vạn Bội, vịnh Lan Hạ, Đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng).

Thời điểm trên, phương tiện Bảy Hoa (mang số hiệu HP-3847 vỏ gỗ, trọng tải 12 khách) do ông N.V.B (SN 1976, quê Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, đang chở 10 khách đi tham quan vịnh Lan Hạ.

Khi di chuyển đến khu vực bãi Vạn Bội, phương tiện bất ngờ bị tàu du lịch Minh Anh – Cat Ba Eco Tourist 86 (mang số hiệu HP-5665, vỏ thép, tải trọng 48 khách, do ông Đ.V.T làm thuyền trưởng) đâm va từ phía sau. Hậu quả phương tiện Bảy Hoa bị lật và chìm, những người trên tàu rơi xuống biển.

Hiện trường vụ việc va chạm tàu du lịch trên vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) khiến một người tử vong.

Chứng kiến sự việc, người điều khiển các tàu du lịch hoạt động tại khu vực Vạn Bội khẩn cấp thông báo cho lực lượng bộ đội biên phòng. Đồng thời, huy động người và phương tiện nhanh chóng di chuyển đến hiện trường cứu hộ toàn bộ thuyền viên và 10 khách trên tàu HP-3847 lên thuyền, đưa vào bờ và trung tâm y tế Cát Bà.

Nguồn tin cho biết, sự việc khiến chị N.T.N (SN 1983, quê tỉnh Hưng Yên, lao động tự do) tử vong.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.