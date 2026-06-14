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Căn nhà dài truyền thống ở Đắk Lắk bị thiêu rụi trong biển lửa

Huỳnh Thủy

TPO - Ngọn lửa bùng phát dữ dội vào trưa 14/6 đã thiêu rụi hoàn toàn một căn nhà dài truyền thống của một hộ dân ở xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 14/6, ông Hoàng Viết Cát - Chủ tịch UBND xã Cuôr Đăng (tỉnh Đắk Lắk), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến một căn nhà dài truyền thống của người dân bị thiêu rụi hoàn toàn.

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Căn nhà truyền thống bị cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại căn nhà của gia đình bà H.R.N. (trú buôn Hô, xã Cuôr Đăng).

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm căn nhà dài và lan rộng do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy. Phát hiện sự việc, người dân địa phương phối hợp cùng lực lượng chức năng dập lửa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ, cùng phương tiện và máy bơm nước của người dân tham gia chữa cháy. Đồng thời, tổ chức di dời tài sản, sơ tán các hộ dân lân cận nhằm ngăn cháy lan sang khu vực xung quanh.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk sau đó đã có mặt hỗ trợ xử lý hiện trường, khống chế hoàn toàn đám cháy.

Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát mạnh, toàn bộ căn nhà cùng nhiều tài sản bên trong đã bị thiêu rụi.

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Căn nhà bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn.

Theo ông Hoàng Viết Cát, thời điểm xảy ra hỏa hoạn không có người trong nhà nên vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu nghi do chập điện. Địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng thống kê thiệt hại.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #Đám cháy #Thiêu rụi #Thiệt hại

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