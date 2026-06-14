'Báu vật Sách Đỏ' nặng 4kg xuất hiện trong vườn nhà dân ở Đồng Nai

TPO - Một người dân ở xã Thọ Sơn (TP Đồng Nai) bất ngờ phát hiện cá thể tê tê Java nặng khoảng 4kg trong vườn nhà. Sau khi xác định đây là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, người này đã chủ động bàn giao cho cơ quan chức năng để cứu hộ và thả về tự nhiên.

Ngày 14/6, thông tin từ xã Thọ Sơn cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể động vật rừng hoang dã quý hiếm do người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp để cứu hộ. Người thực hiện hành động ý nghĩa này là ông Bùi Văn Hữu (46 tuổi, trú tại thôn Sơn Hòa, xã Thọ Sơn, TP. Đồng Nai).

Lực lượng chức năng nhận bàn giao cá thể tê tê từ ông Bùi Văn Hữu (giữa)

Trước đó ngày 13/6, trong lúc đang làm rẫy tại khu vực vườn nhà, ông Hữu bất ngờ phát hiện một cá thể động vật có hình dáng lạ. Nhận thấy đây có thể là loài động vật hoang dã nguy cấp, ông Hữu đã chủ động giữ lại và tìm hiểu thông tin.

Sau khi xác định đây là loài động vật quý hiếm được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt, ông đã lập tức liên hệ với chính quyền địa phương để bàn giao, với mong muốn cá thể này được trả về với môi trường tự nhiên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, xã Thọ Sơn đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xác định chủng loại và tình trạng sức khỏe của cá thể này. Kết quả ghi nhận đây là một cá thể tê tê Java (tên khoa học là Manis javanica).

Cá thể tê tê Java này có trọng lượng khoảng 4 kg, chiều dài khoảng 1 mét, tình trạng sức khỏe hoàn toàn tốt và có phản xạ tự nhiên nhanh nhẹn. Được biết, tê tê Java là loài động vật hoang dã quý hiếm thuộc nhóm IB, nằm trong Sách Đỏ Việt Nam, danh mục các loài nguy cấp được ưu tiên bảo vệ ở mức độ cao nhất.

Ông Bùi Văn Hữu bàn giao cá thể tê tê nặng khoảng 4 kg

Để đảm bảo quy trình bảo tồn, các đơn vị chức năng đã nhanh chóng lập biên bản, hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo đúng quy định của pháp luật. Ngay trong ngày, cá thể Tê tê Java đã được bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ và Bảo tồn để tiếp tục theo dõi, trước khi tiến hành thả về rừng tự nhiên.