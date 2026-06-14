Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD 'chốt sổ' dàn nghệ sĩ

TPO - Hòa Minzy và Quang Hùng MasterD là hai mảnh ghép cuối của dàn nghệ sĩ tham gia concert Thanh xuân. Sự góp mặt của Hòa Minzy và Quang Hùng MasterD phù hợp với tinh thần chương trình, cả hai đều là những nghệ sĩ truyền cảm hứng tích cực tới công chúng bằng âm nhạc lẫn hình ảnh cá nhân.

Concert Thanh xuân do Báo Tiền Phong tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 27/6 tại Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội), quy tụ nhiều nghệ sĩ được đông đảo khán giả trẻ yêu mến. Hòa Minzy và Quang Hùng MasterD là hai cái tên "chốt sổ" dàn nghệ sĩ, nhận được nhiều sự quan tâm nhờ sức ảnh hưởng mạnh mẽ cùng những dấu ấn riêng trong âm nhạc.

Sự góp mặt của Hòa Minzy và Quang Hùng MasterD phù hợp với tinh thần chương trình khi cả hai đều là những nghệ sĩ truyền cảm hứng tích cực tới công chúng bằng âm nhạc lẫn hình ảnh cá nhân.

Ca sĩ nữ đắt show bậc nhất

Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Hòa Minzy đã trở thành một trong những nữ ca sĩ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhất làng nhạc Việt. Không chỉ ghi dấu ấn bằng chất giọng nội lực, giàu cảm xúc, nữ nghệ sĩ còn được yêu mến nhờ sự gần gũi, chân thành và nguồn năng lượng tích cực.

Những năm gần đây, Hòa Minzy cho thấy sự trưởng thành rõ nét trong định hướng nghệ thuật. Nữ ca sĩ không ngại đầu tư quy mô lớn cho các sản phẩm âm nhạc mang màu sắc văn hóa dân tộc, lịch sử và bản sắc Việt Nam.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Hòa Minzy đã trở thành một trong những nữ ca sĩ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhất làng nhạc Việt.

Các dự án của Hòa Minzy thường kết hợp giữa yếu tố truyền thống với cách thể hiện hiện đại, giúp những giá trị văn hóa quen thuộc trở nên gần gũi hơn với thế hệ trẻ.

Sau MV Bắc Bling, Hòa Minzy tiếp tục ghi tên mình ở loạt sự kiện văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn như chuỗi chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Sau Bắc Bling, Hòa Minzy tiếp tục trình làng Nỗi đau giữa hòa bình - cũng là ca khúc nhạc phim Mưa đỏ, dự án vượt mốc 700 tỷ đồng doanh thu phòng vé. Nữ ca sĩ cũng giành nhiều giải thưởng ở Tinh hoa Việt, Mai Vàng 2025, là nghệ sĩ nữ duy nhất trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật được vinh danh giải thưởng Thanh niên sống đẹp.

Hòa Minzy cũng có tên trong trong danh sách 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Hòa Minzy là nghệ sĩ truyền cảm hứng tích cực tới công chúng bằng âm nhạc lẫn hình ảnh cá nhân.

Chính điều đó khiến nữ nghệ sĩ trở thành gương mặt phù hợp với concert Thanh xuân. Nếu chương trình hướng tới việc kể câu chuyện về tuổi trẻ Việt Nam qua nhiều giai đoạn lịch sử, thì âm nhạc của Hòa Minzy cũng đang góp phần kết nối thế hệ trẻ với những giá trị văn hóa và truyền thống dân tộc.

Tại concert Thanh Xuân, sự xuất hiện của Hòa Minzy được kỳ vọng mang đến những khoảnh khắc giàu cảm xúc, đồng thời tạo nên cầu nối giữa âm nhạc hiện đại và niềm tự hào về văn hóa, lịch sử.

Quang Hùng MasterD - đại diện cho khát vọng và bản lĩnh của thế hệ trẻ

Nếu Hòa Minzy mang đến màu sắc gần gũi với văn hóa truyền thống, thì Quang Hùng MasterD lại đại diện cho hình ảnh của lớp nghệ sĩ trẻ năng động, sáng tạo và sẵn sàng chinh phục những giới hạn mới.

Là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, Quang Hùng MasterD gây ấn tượng với khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc và phong cách biểu diễn hiện đại. Những ca khúc của anh thường mang màu sắc trẻ trung, bắt kịp xu hướng nhưng vẫn giữ được dấu ấn cá nhân. Nhờ đó, nam nghệ sĩ sở hữu lượng người hâm mộ lớn không chỉ tại Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia trong khu vực.

Chuỗi concert Anh trai say hi đã đưa tên tuổi của Quang Hùng MasterD đến gần hơn với khán giả. Không còn là thí sinh trong khuôn khổ game show, giọng ca Dễ đến dễ đi phát huy năng lực, tỏa sáng với vai trò là nghệ sĩ biểu diễn thực thụ và có lượng người hâm mộ đông đảo.

Quang Hùng MasterD đại diện cho hình ảnh của lớp nghệ sĩ trẻ năng động, sáng tạo và sẵn sàng chinh phục những giới hạn mới.

Hơn một năm qua, nam nghệ sĩ liên tục góp mặt trong loạt đại nhạc hội quy mô lớn, xuất hiện với tư cách nghệ sĩ Việt duy nhất biểu diễn trong concert K-Star Spark in Vietnam Mega Concert với sự góp mặt của G-Dragon và dàn nghệ sĩ Kpop đình đám. Quang Hùng MasterD cũng vinh dự được đứng trên sân khấu V Concert - Rạng rỡ Việt Nam - đại nhạc hội hướng tới lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không chỉ phủ sóng bằng sân khấu, Quang Hùng MasterD đẩy mạnh hoạt động solo với 3 ca khúc đạt top 1 trending gồm Đầu tư cho trái tim, Thả anh ra, Ánh mắt biết cười, Gã săn cá.

Nam nghệ sĩ liên tục góp mặt trong loạt đại nhạc hội quy mô lớn.

Sự xuất hiện của Quang Hùng MasterD tại concert Thanh xuân vì thế không đơn thuần là sự góp mặt của một nghệ sĩ nổi tiếng. Nam nghệ sĩ còn đại diện cho hình ảnh của lớp thanh niên hiện đại, tự tin, hội nhập, sáng tạo và luôn hướng tới những mục tiêu lớn hơn.

Với lượng người hâm mộ đông đảo cùng sức hút mạnh mẽ trên các nền tảng số, Quang Hùng MasterD được kỳ vọng mang đến bầu không khí sôi động cho chương trình.