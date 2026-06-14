Hoàng Touliver ngồi xe lăn

TPO - Trong khi dàn nghệ sĩ xuất hiện lịch lãm và gửi lời chào, trình diễn các bản hit, Hoàng Touliver phải ngồi xe lăn ở fan meeting của SpaceSpeakers.

Hoàng Touliver từ chối hát nhạc của Binz

Ngày 13/6, fan meeting của SpaceSpeakers diễn ra với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ như Soobin, Binz, Rhymastic, Cường Seven, SlimV.

Đêm diễn được xây dựng theo concept Suit & Tie, tái hiện không gian của một hội nghị bí mật. Mở màn chương trình, bản hit Nguyên team đi vào hết đưa khán giả trở lại với những dấu ấn quen thuộc của SpaceSpeakers.

Fan meeting của SpaceSpeakers diễn ra với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ.

Touliver, SlimV, Soobin, Binz, Rhymastic và Kiên Ứng xuất hiện trong trang phục suit đen lịch lãm - hình ảnh đã gắn liền với tập thể nghệ sĩ này suốt 15 năm qua.

Khán giả tiếp tục được dẫn dắt ngược dòng thời gian qua tiết mục Cypher OG. Lần đầu tiên trong khuôn khổ một fan meeting, những ca khúc như Vụt tan của Soobin, You & I của Cường Seven hay Gene của Binz được trình diễn trở lại.

Trước đông đảo khán giả, Soobin chia sẻ: "Tôi luôn dành tình cảm đặc biệt tới tất cả anh em trong SpaceSpeakers. Cảm ơn anh em vì đã tin tưởng và cho tôi cơ hội bắt đầu tại đây. Nếu có kết thúc cũng sẽ là với SpaceSpeakers. Tôi không muốn ở bất cứ đâu nữa. Tôi chỉ mong rằng anh em luôn giữ gìn sức khỏe, năng lượng và sự chân thành với nhau".

Bên cạnh các nghệ sĩ kỳ cựu, chương trình còn mang đến màu sắc trẻ trung với sự góp mặt của các nghệ sĩ gen Z.

Chương trình lần này còn có sự hiện diện của dàn nghệ sĩ mới thuộc SpaceSpeakers.

Trong khi dàn nghệ sĩ xuất hiện lịch lãm và gửi lời chào, trình diễn các bản hit, Hoàng Touliver phải ngồi xe lăn khi tham dự sự kiện quan trọng.

Nam producer cho biết anh bị bong gân mắt cá chân nên phải tạm thời sử dụng xe lăn để hạn chế việc di chuyển. Ở sự kiện, anh cố gắng thực hiện những động tác dễ thương để chiều lòng người hâm mộ.

Hoàng Touliver phải ngồi xe lăn vì chấn thương.

Ở một thử thách, khi dàn nghệ sĩ được yêu cầu hát nốt cao trong bản hit Em của Binz, Touliver ra dấu hiệu từ chối tham gia, di chuyển vào trong cánh gà.

Trước đó, ca khúc gây xôn xao khi có những chi tiết tương đồng với chuyện tình đầy tiếc nuối của Hoàng Touliver và Tóc Tiên.

SpaceSpeakers công bố 'nóng'

Khoảnh khắc xúc động nhất đến từ phần chiếu những đoạn video ghi lại lời nhắn từ gia đình và bạn bè của các nghệ sĩ. Chia sẻ của mẹ rapper Binz sau khi nghe album Gặp lại đã khiến nhiều khán giả xúc động.

"Tôi luôn dành tình cảm đặc biệt tới tất cả anh em trong SpaceSpeakers. Cảm ơn anh em vì đã tin tưởng và cho tôi cơ hội bắt đầu tại đây. Nếu có kết thúc cũng sẽ là với SpaceSpeakers. Tôi không muốn ở bất cứ đâu nữa. Tôi chỉ mong rằng anh em luôn giữ gìn sức khỏe, năng lượng và sự chân thành với nhau".

Khoảnh khắc khép lại sự kiện fan meeting của SpaceSpeakers.

Phần hồi tưởng khép lại bằng hai ca khúc Everyday và Nắng Lên. Trong đó, phiên bản mới của Nắng lên với phần lời được viết bởi FirstGene không chỉ gợi nhớ chặng đường đã qua mà còn mở ra kỳ vọng cho tương lai của tập thể nghệ sĩ.

Tâm điểm của đêm diễn đến từ việc SpaceSpeakers chính thức công bố lộ trình kỷ niệm 15 năm với bảy cột mốc quan trọng như fan meeting, album và live concert.

Thông tin về concert ở Hà Nội đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ khán giả có mặt tại sự kiện. Theo kế hoạch, chương trình dự kiến diễn ra vào cuối năm nay và được đầu tư như một dự án tri ân dành cho người hâm mộ tại Thủ đô.

Đêm fan meeting khép lại bằng màn trình diễn Freaky Squad với sự tham gia của 15 nghệ sĩ thuộc hai thế hệ. Sự kiện đánh dấu điểm khởi đầu cho chuỗi hoạt động nghệ thuật quy mô lớn của SpaceSpeakers trong năm 2026, đồng thời mở ra chương mới trên hành trình phát triển của tập thể âm nhạc này.

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