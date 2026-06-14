Đài truyền hình khủng hoảng tài chính vì World Cup 2026

TPO - JTBC đã mua quyền phát sóng World Cup 2026 khu vực Bắc, Trung Mỹ với giá 125 triệu USD (khoảng 186,1 tỷ won). Mức giá này phản ánh xu hướng tăng giá và lạm phát tích lũy qua từng kỳ World Cup, biến bản quyền World Cup trở thành một trong những gánh nặng tài chính lớn của JTBC.

Theo KBS News, đài truyền hình Hàn Quốc JTBC bị hạ xếp hạng tín nhiệm sau khi không thể thanh toán đúng hạn khoản vay chứng khoán hóa trị giá 20,6 tỷ won.

JTBC đã ra thông cáo cho biết: “Hôm nay đã phát sinh tình trạng mất khả năng thanh toán đối với một số khoản nợ.” Cùng ngày, tổ chức xếp hạng tín nhiệm NICE Investors Service hạ xếp hạng trái phiếu không bảo đảm của JTBC từ mức “BBB/Triển vọng tiêu cực” xuống “CCC”.

Xếp hạng tín nhiệm ngắn hạn đối với thương phiếu doanh nghiệp (CP) và trái phiếu điện tử ngắn hạn cũng bị hạ mức.

JTBC từng chi hàng trăm tỷ won để thâu tóm bản quyền Olympic và World Cup. Ảnh: Starnews.

Việc điều chỉnh xếp hạng lần này xuất phát từ việc JTBC không thanh toán đúng hạn cả gốc lẫn lãi của các khoản vay chứng khoán hóa.

Korea Ratings nhận định khả năng rủi ro tài chính lan sang các công ty trong cùng hệ sinh thái đã gia tăng, đồng thời mức độ bất ổn về thanh khoản cũng tăng lên.

Liên quan đến vấn đề này, JTBC cho biết môi trường truyền thông đang thay đổi nhanh chóng với trọng tâm là nền tảng số và dịch vụ phát trực tuyến (OTT), trong khi thị trường quảng cáo truyền hình suy giảm mạnh, khiến các điều kiện kinh doanh bên ngoài trở nên bất lợi hơn.

Xu hướng xem thể thao qua điện thoại thông minh và máy tính bảng hiện ngày càng phổ biến trên khắp châu Á, đặc biệt tại Hàn Quốc.

JTBC cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức, huy động mọi biện pháp có thể cả trong và ngoài doanh nghiệp để giải quyết tình hình hiện nay nhanh nhất có thể với tinh thần trách nhiệm”.

Đài truyền hình này cũng khẳng định việc sản xuất và phát sóng các nội dung, bao gồm chương trình thời sự và các sự kiện thể thao lớn, vẫn được vận hành bình thường.

JTBC đã mua quyền phát sóng World Cup 2026 khu vực Bắc, Trung Mỹ với giá 125 triệu USD (khoảng 186,1 tỷ won). Mức giá này phản ánh xu hướng tăng giá và lạm phát tích lũy qua từng kỳ World Cup, biến bản quyền World Cup trở thành một trong những gánh nặng tài chính lớn của JTBC.

Trước đây, JTBC từng vấp phải nhiều chỉ trích khi sở hữu bản quyền Thế vận hội mùa đông tại Italy nhưng không cấp phép lại cho các đài khác, bao gồm KBS. Sau nhiều tháng đàm phán, đến tháng 4 năm nay, KBS đã chấp nhận đề nghị cuối cùng từ JTBC để bảo đảm người dân vẫn có thể tiếp cận giải đấu.

Người dân Hàn Quốc đổ về Quảng trường Gwanghwamun theo dõi trận ra quân của đội tuyển Hàn Quốc gặp CH Czech tại World Cup 2026. Ảnh: The Korean Times.

World Cup năm nay, đài truyền hình cáp JTBC sở hữu bản quyền và phát sóng toàn bộ giải đấu trên bốn kênh truyền hình của mình. Trong khi đó, đài truyền hình quốc gia KBS sẽ phát sóng các trận đấu của đội tuyển Hàn Quốc cùng nhiều trận cầu quan trọng khác.

Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 do ba quốc gia Mỹ, Mexico và Canada đồng tổ chức, chính thức khởi tranh ngày 11/6. Mức giá bản quyền phát sóng khá cao mà FIFA đưa ra khiến nhiều nhà đài thận trọng khi xuống tiền.

Việc phần lớn trận đấu diễn ra vào khung giờ đêm hoặc sáng sớm theo giờ địa phương cũng dẫn đến những lo ngại về hiệu quả thương mại.

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