Xúc động, hào hùng đêm gala Tổ quốc bình yên trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

TPO - Thông qua các phân đoạn nghệ thuật cùng những ca khúc đi cùng năm tháng, chương trình gala Tổ quốc bình yên tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc từ căng thẳng, hào hùng đến lắng đọng, biết ơn và tự hào.

Tối 13/6, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM) đã diễn ra lễ gala Tổ quốc bình yên, chủ đề Sống trong lòng địch - Giữ vững thành đồng. Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên do Bộ Công an phối hợp UBND TPHCM tổ chức từ 11-14/6 tại TPHCM.

Chuỗi sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2026), kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026).

Tham dự gala có ông Nguyễn Văn Nên - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Đặng Minh Thông - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát kịch Công an nhân dân trong trích đoạn kịch Quyết định sinh tử tại đêm gala. Ảnh: Ngô Tùng.

Một tiết mục đặc sắc tại gala.

Chương trình kết hợp các loại hình nghệ thuật sân khấu, phóng sự tư liệu, hình ảnh, âm thanh, ánh sáng và công nghệ sân khấu hiện đại, giàu tính nghệ thuật vừa hoành tráng, vừa sâu lắng.

Thông qua các phân đoạn nghệ thuật cùng những ca khúc đi cùng năm tháng, chương trình tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc từ căng thẳng, hào hùng đến lắng đọng, biết ơn và tự hào.

NSND Tạ Minh Tâm cùng các nghệ sĩ, vũ đoàn biểu diễn ca khúc Đất nước trọn niềm vui.

Ca sĩ Hồng Nhung tham gia đêm nhạc.

Quốc Thiên và Phương Vy trong một nhạc phẩm.

Bộ ba ca sĩ Hồng Nhung, Quốc Thiên, Phương Vy kết hợp biểu diễn với sự xuất hiện của hàng trăm học viên Trường Đại học An ninh nhân dân.

Qua các hoạt cảnh được dàn dựng công phu, chương trình đã tái hiện sinh động những đóng góp thầm lặng, chiến công vẻ vang của lực lượng An ninh trong các trận tuyến chống lại kẻ thù, mang lại cuộc sống bình yên cho đất nước.

Từ đó khẳng định năng lực, phẩm chất của lực lượng An ninh được hun đúc từ sáu điều Bác Hồ dạy, được thắp sáng bằng lời thề thiêng liêng ghi tạc vào máu thịt: “Còn Đảng, là còn mình”.

Trong đêm gala, đại biểu và đông đảo khán giả đã theo dõi phim phóng sự tái hiện quá trình chiến đấu anh dũng, quên mình của chiến sĩ điệp báo - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Văn Em, đại diện cho một thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân quả cảm, kiên trung sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, chủ quyền của dân tộc, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng tặng hoa tri ân những đóng góp đặc biệt của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Văn Em đối với công cuộc xây dựng và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tặng hoa cám ơn các lão thành cách mạng, cán bộ trong lực lượng Công an nhân dân, An ninh nhân dân.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, TPHCM cùng các học viên an ninh chụp ảnh lưu niệm khép lại đêm gala.

Dù diễn ra trong cơn mưa lớn, chương trình để lại nhiều cảm xúc, ấn tượng với đông đảo khán giả có mặt trên phố đi bộ.

Đến tham dự đêm gala từ khá sớm, MC Quyền Linh chụp ảnh lưu niệm với người hâm mộ và các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên, Ban tổ chức triển khai trưng bày các hiện vật, tư liệu, triển lãm tương tác, tái hiện chặng đường 80 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng An ninh.