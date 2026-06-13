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Công an An Giang trao 200 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Nhật Huy

TPO - Chiều 13/6, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh An Giang cùng các đơn vị và nhà hảo tâm tổ chức trao 200 phần quà cho người dân, và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Thuận.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2026).

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Thượng tá Huỳnh Quốc Tiến, Phó Trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh An Giang trao quà cho người dân.

Đoàn đã trao 200 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng, gồm tiền mặt, gạo, mùng, mền và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 60 triệu đồng, được huy động từ sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ công an và nguồn vận động từ các nhà hảo tâm.

Thượng tá Huỳnh Quốc Tiến - Phó Trưởng Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh An Giang cho biết, dù giá trị vật chất không lớn, nhưng những phần quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của lực lượng công an và các mạnh thường quân đối với người dân và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hoàn cảnh khó khăn.

Thượng tá Huỳnh Quốc Tiến mong muốn, người dân và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiếp tục đồng hành cùng chính quyền và lực lượng công an trong công tác phòng, chống tội phạm; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua đó góp phần xây dựng địa phương ngày càng bình yên, phát triển.

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Trao quà cho người dân khó khăn tại xã Vĩnh Thuận. Ảnh: A. Tầm
Nhật Huy
#Công an An Giang #trao quà #người dân khó khăn #An Giang

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