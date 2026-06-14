Vì sao gần 200 người ở Gia Lai chưa có giấy khai sinh?

TPO - Gia Lai còn 199 trường hợp thuộc nhóm dễ bị tổn thương chưa đăng ký khai sinh. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ hạn chế về nhận thức pháp luật của người dân, hoàn cảnh gia đình khó khăn (cha mẹ đi làm ăn xa, trẻ em bị bỏ rơi hoặc thiếu sự chăm sóc của người thân)…

Ngày 14/6, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã có thông tin phản hồi văn bản của Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh về việc đăng ký khai sinh cho chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, qua rà soát thực tế, toàn tỉnh ghi nhận 215 trường hợp thuộc nhóm dễ bị tổn thương chưa được đăng ký khai sinh, phân bố tại 32 đơn vị cấp xã. Trong đó, tập trung nhiều nhất ở các xã, phường như xã Ia Pa (28 trường hợp), phường Ayun Pa (26 trường hợp), xã Ia Lâu (22 trường hợp), xã SRó (19 trường hợp),…

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ hạn chế về nhận thức pháp luật của người dân (tảo hôn, tâm lý e ngại tiếp xúc với cơ quan nhà nước), hoàn cảnh gia đình khó khăn (cha mẹ đi làm ăn xa, trẻ em bị bỏ rơi hoặc thiếu sự chăm sóc của người thân) và những vướng mắc liên quan đến giấy tờ, tài liệu làm căn cứ đăng ký hộ tịch.

Trong quá trình rà soát, các địa phương đã hướng dẫn, hỗ trợ và hoàn thành đăng ký khai sinh cho 16 trường hợp. Đến nay, còn 199 trường hợp đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, thu thập thông tin, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai cho biết, 26 trường hợp chưa đăng ký khai sinh trên địa bàn đều là trẻ dưới 6 tuổi. Hiện, địa phương đang chỉ đạo rà soát từng tổ dân phố, cử cán bộ đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, hiện nay, công tác quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, thống nhất. Tổng số hồ sơ đăng ký khai sinh được quản lý trên hệ thống là gần 2,7 triệu trường hợp.

Trước đó, Viện KSND tỉnh Gia Lai có văn bản kiến nghị đến UBND tỉnh về việc cấp giấy khai sinh cho chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương.

Theo Viện KSND tỉnh, qua triển khai thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 (về việc thí điểm Viện KSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công) của Quốc hội cho thấy, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai nhiều giải pháp trong công tác đăng ký khai sinh cho công dân, nhất là các trường hợp thuộc nhóm dễ bị tổn thương.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp công dân thuộc nhóm yếu thế chưa được cấp giấy khai sinh, chủ yếu là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; sinh sống tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; người không có đầy đủ giấy tờ chứng minh về nhân thân; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi…

Việc chưa được đăng ký khai sinh không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền nhân thân cơ bản của công dân mà còn hạn chế khả năng tiếp cận các chính sách an sinh xã hội, giáo dục, y tế, bảo hiểm, cư trú và thực hiện các quyền, nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, Viện KSND tỉnh Gia Lai kiến nghị các ngành chức năng tăng cường phối hợp trong thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh; đẩy mạnh hình thức đăng ký lưu động, hỗ trợ tại chỗ cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Ngành chức năng liên quan tăng cường tuyên truyền về quyền được khai sinh của công dân...