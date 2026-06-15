Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đặt ra yêu cầu bứt phá cho Học viện Hậu cần

TPO - Phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Học viện Hậu cần, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Quang Ngọc nhấn mạnh yêu cầu đổi mới toàn diện công tác đào tạo, tăng cường ứng dụng AI, công nghệ mô phỏng và chuyển đổi số để xây dựng Học viện chính quy, hiện đại, tiên tiến, mẫu mực

Sáng 15/6, tại Hà Nội, Học viện Hậu cần tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Học viện (15/6/1951 - 15/6/2026).

Dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; Tùy viên quân sự Lào, Campuchia tại Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Học viện Hậu cần (HVHC), Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc nhấn mạnh, trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, HVHC đã đào tạo, bồi dưỡng nhiều lớp, thế hệ cán bộ, nhân viên hậu cần, tài chính cho Quân đội ta, cũng như Quân đội nhân dân Lào và Campuchia.

Qua đó đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong từng thời kỳ cách mạng; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước và thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Theo Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, thời gian qua, nhiều sản phẩm nghiên cứu của Học viện được áp dụng vào thực tiễn, trực tiếp phục vụ đời sống bộ đội, thiết thực hỗ trợ nhân dân trong phòng chống dịch bệnh, thiên tai, bão lũ, xây dựng nhiều công trình trọng điểm của quân đội và quốc gia, đặc biệt là ở vùng biên giới, hải đảo.

Đại biểu dự lễ kỷ niệm thực hiện nghi lễ chào cờ.

“Học viện còn là đơn vị tiêu biểu của Quân đội trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, để lại dấu ấn tốt đẹp, lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ với bè bạn quốc tế”, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc nói.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu HVHC phải phát huy cao độ tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.

Phương pháp dạy và học cần đổi mới theo hướng “lấy người học làm trung tâm”; kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn; tăng cường thực hành, thực tập, diễn tập, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và năng lực xử lý tình huống cho người học; xây dựng Học viện ngày càng hiện đại, chính quy, tiên tiến, mẫu mực.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Học viện Hậu cần.

Học viện cần tăng cường tiềm lực khoa học, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về hậu cần, tài chính quân sự; chủ động nghiên cứu, dự báo và tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các giải pháp bảo đảm phù hợp với vũ khí công nghệ cao và phương thức tác chiến hiện đại.

“Bứt phá trong xây dựng “nhà trường thông minh”, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng, trí tuệ nhân tạo và cơ sở dữ liệu dùng chung vào toàn bộ các khâu quản lý, điều hành và huấn luyện; xây dựng HVHC trở thành trung tâm giáo dục - đào tạo, thông minh, hiện đại, nghiên cứu khoa học hậu cần, tài chính quân sự hàng đầu của quốc gia và khu vực”, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cũng lưu ý Học viện thực hiện đồng bộ cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn tuyển chọn, đào tạo, đánh giá, đãi ngộ với quy hoạch, sử dụng cán bộ; đồng thời khuyến khích đổi mới sáng tạo và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Trung tướng, GS.TS Phan Tùng Sơn - Giám đốc Học viện Hậu cần, trình bày diễn văn kỷ niệm.

Đây là sự kiện chính trị, là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của Học viện Hậu cần.

Đại biểu dự lễ kỷ niệm tham quan khu trưng bày của Học viện Hậu cần. Ảnh: Nguyễn Minh