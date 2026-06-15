4 nghệ sĩ thiệt mạng trong vụ hai trực thăng va chạm

TPO - Nam ca sĩ Mỹ Oliver Tree được xác định là một trong 6 người thiệt mạng trong vụ hai máy bay trực thăng va chạm ở Brazil. Ngoài ra, nạn nhân còn có một nhà sản xuất âm nhạc, một đạo diễn và một YouTuber.

CNN đưa tin vụ rơi trực thăng xảy ra tại Recreio dos Bandeirantes, khu vực phía tây nam của thành phố Rio de Janeiro, Brazil, vào ngày 14/6 (giờ địa phương).

Oliver Tree được xác định là một trong 6 nạn nhân thiệt mạng. Anh qua đời ở tuổi 32.

Các nạn nhân khác gồm đạo diễn Lucas Vignale, Gaspar Prim (còn được biết đến là nghệ danh Gaspi, YouTuber đến từ Argentina), nhà sản xuất âm nhạc Lucas Brito Chaves, cùng hai phi công Alexandre Souza và Charles Marsillac.

Nam ca sĩ Oliver Tree thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng. Ảnh: Josh Brasted

Theo hãng tin Mỹ, hai chiếc trực thăng đã va chạm trên không vào sáng sớm 14/6 khi đang bay qua bãi tập kết xe điện. Tree có mặt trên chuyến trực thăng cùng với Vignale, Prim, Chaves và Souza. Trong khi đó, Marsillac một mình điều khiển chiếc trực thăng còn lại.

Hai trực thăng rơi xuống bãi xe sau vụ va chạm, khiến ít nhất 20 chiếc ô tô bốc cháy. Video ghi lại hiện trường cho thấy lửa cháy tạo thành cột khói đen lớn. Sau đó là hình ảnh những chiếc ô tô trơ khung. Ngoài ra, một số chiếc xe khác bị hư hỏng nặng do xác trực thăng đè lên.

Cảnh sát cho biết đang điều tra vụ việc và đã yêu cầu tiến hành giám định pháp y tại hiện trường.

Ngoài ra, đơn vị cứu hỏa địa phương, CET (Công ty kỹ thuật giao thông), Comlurb (Công ty Vệ sinh Đô thị thành phố Rio de Janeiro) và các đội thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát Quân sự số 31 (Recreio dos Bandeirantes) cũng được huy động để phong tỏa khu vực.

Không quân Brazil (FAB) xác nhận vụ việc trong một tuyên bố: "Thông qua Trung tâm Điều tra và Phòng ngừa Tai nạn Hàng không (CENIPA), FAB thông báo vào Chủ nhật (ngày 14/6), các điều tra viên thuộc Cơ quan Điều tra và Phòng ngừa Tai nạn Hàng không Khu vực III (SERIPA III), có trụ sở tại Rio de Janeiro, đã được điều động để tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu liên quan đến vụ việc giữa hai máy bay mang số đăng ký PP-MAC và PR-DJJ tại Recreio dos Bandeirantes. Trong giai đoạn điều tra ban đầu, chuyên gia sẽ áp dụng các kỹ thuật chuyên môn để thu thập và xác minh dữ liệu, bảo tồn chứng cứ, đánh giá sơ bộ những thiệt hại do hoặc đối với máy bay gây ra, đồng thời thu thập các thông tin cần thiết khác phục vụ quá trình điều tra".

Hiện trường vụ tai nạn trực thăng ở Brazil. Nguồn: Page Six

Oliver Tree sinh ngày 29/6/1993 tại Santa Cruz, bang California, Mỹ. Anh hoạt động nghệ thuật khá sớm, bắt đầu được biết đến khi mới 17 tuổi. Thời điểm đó, anh hợp tác với những tên tuổi lớn như Skrillex và Zeds Dead dưới nghệ danh "Tree".

Sau khi phát hành album độc lập vào năm 2013, anh tạm rời xa âm nhạc trong nhiều năm để theo học chuyên ngành công nghệ âm nhạc.

Năm 2020, anh trở lại với album phòng thu đầu tay mang tên Ugly Is Beautiful, trong đó có bản hit đạt chứng nhận đĩa bạch kim Life Goes On.

Trong những năm tiếp theo, anh tiếp tục phát hành các album Cowboy Tears, Alone in a Crowd. Gần đây nhất là album Love You Madly Hate You Badly, ra mắt vào tháng 4/2026.

Thời điểm xảy ra tai nạn, Tree đang bay khắp Nam Mỹ trong khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới The World's First World Tour. Anh vừa biểu diễn tại São Paulo (Brazil) vào ngày 6/6 và dự kiến tiếp tục chuyến lưu diễn tại Lisbon (Bồ Đào Nha) vào ngày 13/7.

Xác máy bay rơi xuống bãi tập kết xe điện, khiến một số ô tô bị hư hỏng. Ảnh: Getty Images