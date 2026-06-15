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Thế giới

Lãnh đạo Nga và Ukraine điện đàm với Tổng thống Mỹ vào sinh nhật

Bình Giang

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, vào dịp nhà lãnh đạo Mỹ bước sang tuổi 80 và cuộc xung đột Ukraine tiếp tục là điểm nóng trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 tuần này.

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Từ trái qua: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết, cuộc điện đàm giữa ông Putin và ông Trump kéo dài gần 1 giờ đồng hồ.

Liên quan đến Ukraine, ông Ushakov cho biết ông Trump nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt các hành động thù địch và khẳng định sẵn sàng tác động tới các đồng minh châu Âu cũng như Kiev để thúc đẩy mục tiêu này, bao gồm tại hội nghị G7 sắp tới.

Theo ông Ushakov, ông Trump đánh giá các cuộc tấn công gần đây nhằm vào mục tiêu dân sự tại Nga đang làm phức tạp thêm nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình. Nhà Trắng chưa xác nhận thông tin này và cũng chưa bình luận về cuộc điện đàm. Nga cho biết trong cuộc điện đàm, ông Trump cho rằng việc nhanh chóng kết thúc xung đột có thể mở đường cho “thay đổi hoàn toàn về chất trong quan hệ Mỹ - Nga”.

Về phần mình, ông Putin cho rằng các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Nga sẽ không làm thay đổi cục diện chiến trường. Theo ông Ushakov, nhà lãnh đạo Nga cũng nói rằng nếu Tổng thống Zelensky muốn gặp ông thì “hãy đến Mátxcơva”.

Ông Ushakov cho biết đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của ông Trump - Jared Kushner dự kiến sẽ sớm tới Nga.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về Iran, trong đó ông thông báo về thoả thuận đạt được với Tehran.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky thông báo trên Telegram rằng ông đã có cuộc trò chuyện “tuyệt vời” với ông Trump.

Ngoài việc chúc mừng sinh nhật Tổng thống Mỹ, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông đã cảm ơn ông Trump vì sự ủng hộ dành cho Ukraine.

Ông Zelensky nói rằng hai bên đã thảo luận về “những gì có thể giúp đưa hòa bình đến gần hơn vào thời điểm hiện nay”, nhưng không nêu chi tiết. Ông cũng thông báo với ông Trump rằng vị thế của Ukraine trên tuyến đầu phía Đông đã được cải thiện và củng cố.

“Chúng tôi nhất trí sẽ tiếp tục trao đổi sâu hơn trong cuộc gặp tại hội nghị G7”, ông Zelensky viết.

Các cuộc điện đàm diễn ra khi ông Trump chuẩn bị kỷ niệm sinh nhật tuổi 80 bằng một sự kiện UFC tổ chức trên bãi cỏ Nhà Trắng vào tối 14/6 - sự kiện chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Mỹ. Sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ lên đường tới Pháp để tham dự hội nghị G7, nơi vấn đề Ukraine được dự báo sẽ là chủ đề thảo luận quan trọng vào ngày 16/6 và ông Zelensky cũng sẽ tham gia hội nghị.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine từ lâu đã là vấn đề khiến ông Trump không hài lòng. Trong chiến dịch tranh cử, ông từng tuyên bố có thể chấm dứt xung đột trong vòng 24 giờ sau khi nhậm chức. Tuy nhiên, sau đó ông không còn đưa ra tuyên bố tương tự và thường tránh đi sâu vào chủ đề này khi bị chất vấn.

Tổng thống Mỹ Trump gần đây dành nhiều quan tâm đến cuộc chiến với Iran, khi tác động của nó đẩy giá nhiên liệu tăng cao, gây biến động trên thị trường tài chính và làm dấy lên những lo ngại về lạm phát.

Trong khi đó, ông Andrei Klychkov - Thống đốc vùng Oryol của Nga, cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine trong đêm qua vào tòa nhà dân cư ở thủ phủ của khu vực đã khiến 1 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương.

Tại vùng Bryansk, giới chức địa phương cho biết cuộc tấn công bằng UAV trong ngày 14/6 cũng khiến 1 người thiệt mạng.

Một cuộc tấn công khác nhằm vào các cơ sở lưu trữ nhiên liệu tại vùng Yaroslavl của Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 700 km, gây ra các đám cháy lớn. Tổng thống Zelensky cho biết mục tiêu bị đánh trúng là “cơ sở dầu mỏ quan trọng đối với nguồn dự trữ” của Nga.

Trong những tháng gần đây, Ukraine gia tăng tấn công vào hạ tầng dầu khí của Nga, cho rằng ngành năng lượng là nguồn tài chính hỗ trợ chiến dịch quân sự của Mátxcơva.

Bình Giang
Theo AP
#Nga #Ukraine #Tổng thống Trump #Chiến tranh Nga - Ukraine #Xung đột Nga - Ukraine #G7

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