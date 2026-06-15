Phim kinh dị bất bại

TPO - Dòng phim kinh dị tiếp tục cho thấy sức hút áp đảo tại rạp Việt khi chiếm trọn ba vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu cuối tuần. Sau thành công của "Ma xó" và "Bầy xác sống", tân binh "Lầu chú Hỏa" nhanh chóng gia nhập nhóm phim ăn khách nhất, kéo dài chuỗi thống trị của thể loại kinh dị trên thị trường.

Sau thành công của Ma xó và Bầy xác sống, dòng phim kinh dị tiếp tục chứng minh sức hút tại rạp Việt khi Lầu chú Hỏa vừa ra mắt đã nhanh chóng chen chân vào nhóm dẫn đầu doanh thu cuối tuần.

Thị trường tuần tới được dự báo sôi động hơn với sự xuất hiện của hai phim Việt Mesdames Thanh Sắc và Trường hè, 2001, cùng nhiều tác phẩm quốc tế thuộc các thể loại đa dạng.

Phim kinh dị chiếm 77% doanh thu cuối tuần

Theo số liệu phòng vé ngày 14/6, tổng doanh thu toàn thị trường đạt khoảng 33 tỷ đồng. Riêng ba vị trí dẫn đầu gồm Ma xó, Bầy xác sống và Lầu chú Hỏa thu về hơn 25,34 tỷ đồng, tương đương gần 77% tổng doanh thu toàn thị trường.

Đứng đầu bảng xếp hạng là Ma xó của đạo diễn Phan Bá Hỷ với 10,52 tỷ đồng doanh thu cuối tuần, chiếm khoảng 31,9% thị phần phòng vé. Tác phẩm bán được 116.732 vé/2.778 suất chiếu. Sau hơn một tuần công chiếu, bộ phim kinh dị Việt hiện đạt 115,99 tỷ đồng doanh thu tích lũy, trở thành một trong những tác phẩm ăn khách nhất mùa hè năm nay.

Xếp thứ hai là phim kinh dị Hàn Quốc Bầy xác sống với 7,89 tỷ đồng, tương đương gần 23,9% doanh thu toàn thị trường cuối tuần. Bộ phim bán 77.499 vé/2.325 suất chiếu. Tính đến ngày 14/6, doanh thu tích lũy của tác phẩm đã đạt 28,55 tỷ đồng.

Bầy xác sống có Jun Ju Hyun (ảnh trên) cùng hai tựa phim kinh dị Việt đang chiếm lĩnh phòng vé.

Ở vị trí thứ ba, tân binh Lầu chú Hỏa gây chú ý khi thu 6,93 tỷ đồng, chiếm khoảng 21% doanh thu phòng vé cuối tuần. Phim bán 78.007 vé/2.389 suất chiếu. Sau những ngày đầu ra rạp, tác phẩm hiện đạt 27,1 tỷ đồng doanh thu tích lũy, cho thấy sức hút đáng kể của dòng phim kinh dị lấy cảm hứng từ các giai thoại đô thị.

Đáng chú ý, cả ba bộ phim dẫn đầu đều thuộc thể loại kinh dị hoặc giật gân, phản ánh xu hướng khán giả Việt tiếp tục ưu ái những tác phẩm mang màu sắc bí ẩn, tâm linh trong giai đoạn đầu hè.

Thành công của Ma xó và Lầu chú Hỏa tiếp tục khẳng định vị thế áp đảo của dòng phim kinh dị Việt tại phòng vé. Từ đầu năm, hàng loạt tác phẩm khai thác chất liệu tâm linh, truyền thuyết dân gian và các giai thoại đô thị liên tục đạt doanh thu cao, tạo nên chuỗi thắng gần như bất bại của dòng phim.

Không chỉ áp đảo doanh thu, phim kinh dị Việt còn cho thấy khả năng cạnh tranh trực tiếp với các bom tấn ngoại nhập, trở thành lựa chọn hàng đầu của khán giả trẻ mỗi dịp cuối tuần.

Việc cả Ma xó và Lầu chú Hỏa cùng góp mặt trong Top 3 tuần này cho thấy sức hút của thể loại kinh dị vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bất chấp sự xuất hiện của nhiều tác phẩm hoạt hình và giải trí gia đình đang chiếu ngoài rạp.

Ở vị trí thứ tư, Doraemon movie 45: Nobita và lâu đài dưới đáy biển thu 3,16 tỷ đồng cuối tuần từ 29.973 vé và 866 suất chiếu. Dù không thể cạnh tranh với nhóm phim kinh dị, tác phẩm hoạt hình Nhật Bản vẫn sở hữu doanh thu tích lũy rất ấn tượng, lên tới 194,94 tỷ đồng, tiếp tục là phim ăn khách nhất năm 2026 tại rạp Việt tính đến thời điểm hiện tại.

Top 5 khép lại với chương trình hòa nhạc BTS World Tour 'Arirang' in Busan: Live Viewing, đạt 1,31 tỷ đồng doanh thu từ 4.274 vé/40 suất chiếu.

Hai phim Việt đối đầu

Thị trường tuần tới đón nhiều tác phẩm mới như Mesdames Thanh Sắc, Trường hè, 2001, Câu chuyện đồ chơi 5, Ma lu và Bạch Xà: Một kiếp nhân gian.

Trong đó, tâm điểm chú ý thuộc về cuộc đối đầu giữa hai phim Việt có màu sắc hoàn toàn khác biệt.

Mesdames Thanh Sắc được xem là một trong những dự án nhận nhiều sự quan tâm nhất thời gian qua nhờ chiến dịch quảng bá quy mô lớn cùng dàn diễn viên tên tuổi.

Phim xoay quanh cuộc đời của đại mỹ nhân Cầm Thanh (Thanh Hằng) và Madame Sắc (Hồng Ánh) - bà chủ vũ trường Kim Đô giàu có bậc nhất Sài Gòn những năm 1960.

Từ mối quan hệ bảo trợ, hai người phụ nữ dần bước vào cuộc đấu trí, đấu quyền lực đầy căng thẳng, kéo theo những biến cố gây chấn động. Bối cảnh Sài Gòn hoa lệ thập niên 1960 cùng yếu tố tình cảm, quyền lực và những vụ việc từng gây xôn xao dư luận được kỳ vọng sẽ giúp bộ phim thu hút khán giả trưởng thành.

Ở chiều ngược lại, Trường hè, 2001 lựa chọn hướng đi nghệ thuật và giàu cảm xúc hơn. Bộ phim lấy bối cảnh cộng đồng người Việt tại thị trấn Cheb (Cộng hòa Czech), kể câu chuyện về Kiên - chàng trai 17 tuổi trở về đoàn tụ gia đình sau 10 năm xa cách.

Mesdames Thanh Sắc lấy bối cảnh Sài Gòn thập niên 1960 dự kiến hút khách.

Hành trình tìm lại gốc rễ, đối diện khoảng cách thế hệ và cảm giác lạc lõng trong chính gia đình mình tạo nên màu sắc khác biệt cho tác phẩm. Với đề tài người Việt xa xứ cùng không khí hoài niệm đầu những năm 2000, bộ phim được kỳ vọng tạo hiệu ứng truyền miệng tốt, dù khó cạnh tranh về quy mô phát hành với các đối thủ thương mại.

Bên cạnh hai phim Việt, Câu chuyện đồ chơi 5 được dự đoán sẽ thu hút lượng lớn khán giả gia đình và trẻ em trong dịp hè. Trong khi đó, Ma Lu nhiều khả năng tiếp tục nối dài sức nóng của dòng phim kinh dị - thể loại đang thống trị phòng vé Việt trong nhiều tuần liên tiếp. Bạch Xà: Một kiếp nhân gian cũng là lựa chọn đáng chú ý với nhóm khán giả yêu thích hoạt hình và các câu chuyện dân gian phương Đông.

Nhìn vào xu hướng hiện tại, dòng phim kinh dị vẫn đang nắm lợi thế lớn nhất. Tuy nhiên, sự xuất hiện đồng thời của Mesdames Thanh Sắc, Trường hè, 2001 và Câu chuyện đồ chơi 5 có thể khiến cuộc đua doanh thu cuối tuần tới trở nên khó lường hơn so với những tuần gần đây.

Đáng buồn nhất là nhóm phim phát hành hạn chế như Ốc mượn hồn, Cơn thịnh nộ, Yên chi khâu, Gintama the movie 2026: Yoshiwara trong biển lửa hay The Amazing Digital Circus: Hồi kết đều chỉ thu từ hơn 100 triệu đến hơn 200 triệu đồng trong cuối tuần, khó tạo được dấu ấn giữa cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt của mùa phim hè.

Trong đó, Ốc mượn hồn - tác phẩm Việt duy nhất của nhóm này - chỉ đạt hơn 213 triệu đồng cuối tuần, nâng tổng doanh thu lên mức khá khiêm tốn so với kỳ vọng ban đầu.