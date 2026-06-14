Vụ án Lệ Chi Viên lên phim

TPO - Vụ án Lệ Chi Viên - một trong những bi kịch nổi tiếng và gây nhiều day dứt nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam - sẽ được tái hiện trên màn ảnh rộng qua dự án điện ảnh "Công lý của Đức Vua" của đạo diễn Lương Đình Dũng và dự kiến ra mắt vào năm 2028.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, phim đang trong giai đoạn hoàn thiện kịch bản và chuẩn bị bấm máy vào tháng 10/2027. Tác phẩm lấy cảm hứng từ hành trình của vua Lê Thánh Tông trong việc minh oan cho danh nhân Nguyễn Trãi sau thảm án Lệ Chi Viên - vụ án dẫn đến bản án tru di tam tộc đối với gia đình vị anh hùng dân tộc vào thế kỷ XV.

Không lựa chọn cách tiếp cận quen thuộc của nhiều phim lịch sử với những đại cảnh chiến trận đồ sộ, đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết anh muốn khai thác chiều sâu của lịch sử thông qua tư duy quân sự, nghệ thuật điều tra và hành trình đi tìm công lý.

“Chúng ta không thể theo đuổi được các nước xung quanh theo hướng dàn dựng các cảnh đánh nhau lớn, vì thế chúng ta phải lựa chọn cách nào đó thông minh hơn và sở trường hơn. Tôi sẽ làm một bộ phim có sự dàn dựng tinh tế, tinh xảo hơn, thể hiện uyên thâm chiến thuật, vẻ đẹp của trận chiến, tôn vinh lịch sử qua lăng kính nghệ thuật”, đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ.

Đạo diễn Lương Đình Dũng hé lộ dự án điện ảnh mới nhất mang tên Công lý của Đức Vua.

Theo ông, các trận chiến trong Công lý của Đức Vua không đơn thuần là những màn giao tranh quy mô lớn mà tập trung thể hiện vẻ đẹp của chiến thuật quân sự, trí tuệ của người Việt và khí chất của các nhân vật lịch sử. Từ đó, bộ phim hướng đến việc tái hiện lịch sử bằng ngôn ngữ điện ảnh giàu tính nghệ thuật thay vì chỉ dựa vào quy mô dàn dựng.

Lựa chọn này cũng phản ánh thực tế khi thực hiện, sản xuất dòng phim lịch sử Việt Nam, vốn đòi hỏi nguồn lực rất lớn về bối cảnh, phục trang, đạo cụ và hàng nghìn diễn viên quần chúng. Đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết trong bối cảnh hạ tầng phục vụ điện ảnh lịch sử trong nước còn nhiều hạn chế, việc tập trung vào chiều sâu nội dung và cách kể chuyện sẽ tạo nên bản sắc riêng cho tác phẩm.

Công lý của Đức Vua dự kiến ghi hình tại Thanh Hóa, Tuyên Quang, Ninh Bình, Quảng Ninh và Hà Nội. Bộ phim được lên kế hoạch phát hành vào dịp Quốc khánh 2/9/2028.

Lương Đình Dũng là đạo diễn từng hai lần có tác phẩm đại diện điện ảnh Việt Nam tham dự vòng tuyển chọn Oscar với Cha cõng con và 578: Phát đạn của kẻ điên. Các bộ phim của ông đã được phát hành tại gần 70 quốc gia và tham gia nhiều liên hoan phim quốc tế lớn.