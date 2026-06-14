Hát rock về quan niệm luân hồi trong Phật giáo

TPO - Trong nỗ lực kết hợp giữa rock hiện đại và quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam tới khán giả toàn cầu, Dạ Ma ra mắt tác phẩm lấy cảm hứng từ quan niệm luân hồi trong Phật giáo, kể về một mối nhân duyên khi một người đã buông bỏ những ràng buộc của dục vọng, trong khi người còn lại vẫn mắc kẹt trong những vướng bận của đời sống.

Mang thư pháp Việt vào sản phẩm phát hành quốc tế

Ban nhạc rock Dạ Ma vừa phát hành single mới mang tên Duyên, tiếp tục theo đuổi định hướng kết hợp âm nhạc hiện đại với các giá trị văn hóa Việt Nam để giới thiệu tới khán giả quốc tế.

Dù hoạt động chủ yếu tại thị trường Mỹ và thường xuyên biểu diễn tại các sân khấu âm nhạc nổi tiếng ở Hollywood, nhóm vẫn kiên trì lựa chọn tiếng Việt làm ngôn ngữ sáng tác và thể hiện trong các sản phẩm âm nhạc.

Bài Duyên lấy cảm hứng từ quan niệm luân hồi trong Phật giáo, kể về một mối nhân duyên khi một người đã buông bỏ những ràng buộc của dục vọng.

Đây cũng là định hướng xuyên suốt mà nhóm theo đuổi kể từ khi thành lập.

Duyên là sáng tác mới của trưởng nhóm Hưng BlackhearteD. Ca khúc được xây dựng trên nền rock hiện đại, kết hợp cùng jazz và những giai điệu mang âm hưởng dân gian Việt Nam.

Theo chia sẻ từ ban nhạc, nội dung bài hát lấy cảm hứng từ quan niệm luân hồi trong Phật giáo, kể về một mối nhân duyên khi một người đã buông bỏ những ràng buộc của dục vọng, trong khi người còn lại vẫn mắc kẹt trong những vướng bận của đời sống.

Để hoàn thiện tác phẩm, Hưng BlackhearteD đã mời hai nghệ sĩ Việt Nam tham gia dự án. Trong đó có nghệ sĩ guitar jazz Nguyên Lê, người được biết đến với nhiều dự án kết hợp giữa âm nhạc truyền thống Việt Nam và jazz đương đại trên các sân khấu quốc tế.

Đồng hành cùng ca khúc còn có ca sĩ Đồng Lan với chất giọng giàu cảm xúc cùng phong cách âm nhạc giao thoa giữa indie, jazz, hip hop và các chất liệu dân gian.

Ca sĩ Đồng Lan kết hợp với Dạ Ma.

Bên cạnh sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời, Duyên còn có sự hỗ trợ của nhà sản xuất âm nhạc Tim Palmer, người từng cộng tác với nhiều tên tuổi lớn của làng nhạc thế giới như Ozzy Osbourne, David Bowie hay U2.

Phần mastering được thực hiện tại Sterling Sound (New York), đơn vị từng tham gia hoàn thiện các sản phẩm của nhiều nghệ sĩ quốc tế.

Một điểm nhấn đáng chú ý của dự án nằm ở phần lyrics video. Thay vì sử dụng hình thức hiển thị lời bài hát thông thường, Dạ Ma lựa chọn thể hiện toàn bộ ca từ bằng nghệ thuật thư pháp.

Theo Hưng BlackhearteD, ý tưởng này được xây dựng với mong muốn giới thiệu vẻ đẹp của tiếng Việt tới khán giả quốc tế thông qua một loại hình nghệ thuật mang đậm dấu ấn Á Đông.

Video được ghi hình tại Hà Nội với sự tham gia của nghệ sĩ thư pháp Nguyễn Linh. Công đoạn hậu kỳ được hoàn thiện tại Mỹ.

Chia sẻ về quyết định theo đuổi các sản phẩm bằng tiếng Việt tại thị trường Mỹ, Hưng BlackhearteD cho biết thế giới đang dần thay đổi và trở nên phẳng hơn, mọi rào cản trong ngôn ngữ không còn là vấn đề lớn.

"Chúng tôi quyết định và cảm thấy rất tự tin khi hát và sáng tác bằng tiếng Việt tại thị trường chuyên nghiệp rộng lớn như Hollywood", nghệ sĩ nói.

Văn hóa Việt trong không gian rock đương đại

Dạ Ma tiếp tục lựa chọn tiếng Việt làm ngôn ngữ sáng tác và biểu diễn bởi nhóm đang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả quốc tế.

Dạ Ma hiện là một trong số ít ban nhạc rock Việt theo đuổi việc đưa chất liệu dân gian vào các sản phẩm âm nhạc. Trước Duyên, nhóm từng giới thiệu phiên bản rock của ca khúc Trống cơm kết hợp cùng đàn bầu.

Dạ Ma theo đuổi định hướng kết hợp giữa rock hiện đại và quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam tới khán giả toàn cầu.

Sản phẩm này đã được Spotify lựa chọn vào playlist quốc tế Global Groove, danh sách phát có hơn 800.000 người theo dõi trên toàn thế giới.

Dạ Ma được thành lập tại Mỹ bởi Hưng BlackhearteD, thủ lĩnh của ban nhạc Black Infinity. Nhóm còn quy tụ nhiều nghệ sĩ từng hoạt động trong cộng đồng rock Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Những năm gần đây, Dạ Ma liên tục giới thiệu các dự án khai thác chất liệu văn hóa Việt Nam trong không gian rock đương đại, đồng thời mở rộng hoạt động biểu diễn tại thị trường quốc tế.

Hiện ban nhạc thực hiện album đầu tay cùng nhà sản xuất Tim Palmer, tiếp tục theo đuổi định hướng kết hợp giữa rock hiện đại và quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam tới khán giả toàn cầu.