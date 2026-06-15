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Thế giới

NÓNG: Mỹ - Iran đạt thoả thuận chấm dứt chiến tranh, giá dầu giảm mạnh

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, một thỏa thuận với Iran đã đạt được và Mỹ sẽ chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân đối với nước này, đánh dấu bước tiến quan trọng nhất sau nhiều tháng đàm phán.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

“Thỏa thuận với Cộng hòa Hồi giáo Iran đã hoàn tất. Xin chúc mừng tất cả!”, ông Trump tuyên bố trong một bài đăng trên Truth Social.

“Tôi cho phép mở cửa eo biển Hormuz mà không thu phí. Đồng thời cho phép dỡ bỏ ngay lập tức lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ với các cảng của Iran”.

“Tàu thuyền trên thế giới, hãy bật động cơ. Hãy nối lại dòng chảy của dầu”, ông Trump viết.

Thông báo của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau khi ông liên tục bày tỏ sự tin tưởng rằng một thỏa thuận sẽ được hoàn tất vào ngày 14/6.

Chi tiết của thỏa thuận chưa được công bố.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề pháp lý và quốc tế - Kazem Gharibabadi - xác nhận, bản ghi nhớ với Mỹ đã hoàn thiện và sẽ được ký kết chính thức vào ngày 19/6 tại Thụy Sĩ.

“Văn bản ghi nhớ đã được hoàn thiện, và lễ ký kết chính thức Bản ghi nhớ Islamabad sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6”, ông Kazem Gharibabadi nói với các phương tiện truyền thông nhà nước.

“Các cam kết của chúng tôi sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 19/6”.

“Nhưng có hai vấn đề sẽ có hiệu lực ngay lập tức bắt đầu từ sáng sớm nay”, ông giải thích. “1. Chấm dứt vĩnh viễn và ngay lập tức chiến tranh trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Li-băng. 2. Dỡ bỏ và chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân mà Mỹ đã áp đặt đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran”.

Thứ trưởng Gharibabadi cho biết, bản ghi nhớ “không chỉ là sản phẩm của những nỗ lực ngoại giao”, mà còn là “thành tựu quân sự” của Iran.

Sau tuyên bố của Mỹ và Iran, giá dầu Brent ngày 14/6 đã giảm 3,9% xuống còn 84 USD/thùng, và giá dầu thô của Mỹ giảm 4,8%, xuống khoảng 81 USD/thùng.

Minh Hạnh
CNN
#Mỹ #Iran #thỏa thuận #giá dầu #đàm phán #quốc tế #hải quân #Tổng thống Mỹ Donald Trump

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