Vụ thiếu tá hy sinh khi tuần tra chống cát tặc: Bắt đối tượng cầm đầu đường dây

TPO - Liên quan vụ thiếu tá Nguyễn Xuân Hải - cán bộ Công an xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa hy sinh trong khi tuần tra chống 'cát tặc', công an vừa khởi tố thêm 2 người khai thác cát trái phép, trong đó có đối tượng cầm đầu.

Ngày 15/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tuấn (46 tuổi) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Thái (55 tuổi, cùng trú xã Diên Lâm) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" theo Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Thanh Tuấn là đối tượng chủ mưu, cầm đầu hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Cái, đoạn qua thôn Đồng Trăn 3, xã Diên Lâm, nhằm thu lợi bất chính.

Nguyễn Thanh Tuấn và Nguyễn Văn Thái tại cơ quan công an.

Cơ quan điều tra cáo buộc, để thực hiện hành vi, Tuấn cùng đồng phạm sử dụng bè tự chế, máy bơm và hệ thống ống hút để khai thác cát dưới lòng sông. Đồng thời, Tuấn thỏa thuận trả tiền cho Nguyễn Văn Thái để cất giấu bè tự chế và sử dụng lối đi qua phần đất của Thái phục vụ việc vận chuyển cát khai thác trái phép.

Từ tháng 12/2025 đến ngày 21/3/2026, Nguyễn Thanh Tuấn đã thu lợi bất chính hơn 180 triệu đồng từ hoạt động khai thác cát trái phép.

Liên quan vụ việc, trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thắng (46 tuổi, trú xã Diên Lâm) và Trần Anh Tuấn (trú xã Suối Hiệp) về tội "Chống người thi hành công vụ". Hai đối tượng này liên quan đến vụ việc khiến thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm, hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ.

Theo hồ sơ, thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Cái, rạng sáng 21/3, tổ công tác gồm thiếu tá Nguyễn Xuân Hải và đại úy Nguyễn Ngọc Hải phát hiện Nguyễn Ngọc Thắng và Trần Anh Tuấn đang hút cát trái phép tại khu vực thôn Đồng Trăn 3.

Khi tổ công tác tiếp cận, yêu cầu kiểm tra, các đối tượng không chấp hành mà có hành vi cản trở, chống đối, không cho thiếu tá Nguyễn Xuân Hải tiếp cận phương tiện vi phạm. Trong quá trình làm nhiệm vụ, thiếu tá Hải bị rơi xuống sông và tử vong do đuối nước.

Đến sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể thiếu tá Nguyễn Xuân Hải cách hiện trường xảy ra vụ việc hơn 100m.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.