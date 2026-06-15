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Thể thao

HLV tuyển Curacao: Chúng tôi không có lý do gì phải hổ thẹn khi thua 7 bàn trước Đức

Đặng Lai

TPO - Curacao đã phải nhận thất bại với tỷ số 1-7 trước gã khổng lồ Đức. Tuy nhiên, HLV Dick Advocaat không cảm thấy buồn. Thay vào đó, ông đã khích lệ tinh thần toàn đội một cách vô cùng mạnh mẽ.

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Trong trận đấu ra mắt lịch sử tại đấu trường World Cup diễn ra vào rạng sáng 15/6, đội tuyển nhỏ bé Curacao đã phải nhận thất bại với tỷ số 1-7 trước Đức. Đây là trận đấu có tỷ số đậm nhất World Cup sau 12 năm. Tại VCK 2014, cũng chính Đức tạo nên tỷ số này khi họ gặp Brazil.

Bất chấp kết quả chênh lệch trên bảng điện tử, HLV trưởng Dick Advocaat của tuyển Curacao vẫn khẳng định rằng các học trò của ông không có lý do gì để phải cúi đầu hay cảm thấy xấu hổ. Và họ vẫn còn nguyên cơ hội để tận hưởng một kỳ World Cup thành công.

"Chúng tôi cần biến đây thành một giải đấu tuyệt vời", HLV Advocaat chia sẻ. "Chúng tôi có thể tạo ra bất ngờ ở trận đấu thứ 2 và thứ 3. Cuối cùng, chúng tôi sẽ rất vui mừng vì đã trở thành một phần của giải đấu bóng đá lớn nhất thế giới.

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Các cầu thủ Curacao nhận tới 7 bàn thua trong ngày ra quân

Chúng tôi đã kỳ vọng có thể làm được nhiều điều hơn trước Đức nhưng chúng tôi không thể. Họ rất, rất mạnh và Curacao đã để lọt lưới một số bàn thua dễ dàng. Các cầu thủ biết rằng nếu thua, họ không nên chán nản. Đây không phải là một sự ô nhục. Chúng tôi không có lý do gì phải hổ thẹn khi thua 7 bàn trước Đức".

Thực tế trên sân cho thấy tuyển Đức đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi Felix Nmecha ghi bàn thắng nhanh nhất giải đấu tính đến hiện tại (phút thứ 6). Đức liên tục ép sân nhưng Curacao cũng đã mang đến cho người hâm mộ một khoảnh khắc vỡ òa. Đó là khi Livano Comenencia tung cú sút đổi hướng đánh bại thủ thành kỳ cựu Manuel Neuer, đưa trận đấu về vạch xuất phát ở tỷ số 1-1 ở phút 21.

Đáng tiếc, sức ép của tuyển Đức vẫn là quá sức chịu đựng đối với tân binh của giải. Curacao nhận bàn thua thứ 2 ở phút 38 và liên tiếp phải vào lưới nhặt bóng. Đánh giá về trận đấu, ông Advocaat bộc bạch rằng NHM Curacao không quá quan tâm về kết quả. Điều họ quan tâm là được hưởng thụ bầu không khí World Cup. "Điều này liên quan đến niềm vui của người dân ở Curacao", ông nói. "Đây là lúc những cảm xúc dâng trào. Niềm vui của người dân thật tuyệt vời".

Đặng Lai
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