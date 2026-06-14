Chuyên gia Việt nhận định bảng F: Chờ niềm tự hào châu Á mang tên Nhật Bản

TPO - Cựu HLV trưởng Thể Công Viettel Nguyễn Đức Thắng chờ đợi Nhật Bản có thể tiếp tục gây tiếng vang tại World Cup 2026 như đã từng thể hiện 4 năm trước trên đất Qatar.

Nhật Bản là niềm hy vọng của bóng đá châu Á tại World Cup 2026

Tại World Cup 2022, Nhật Bản từng gây sốc khi đánh bại cả Đức và Tây Ban Nha ở vòng đấu bảng. Đây cũng là điểm tựa tinh thần để Samurai bước vào cuộc đua tại World Cup 2026 với mục tiêu đầy tham vọng. HLV Hajime Moriyasu tuyên bố, Nhật Bản có thể đăng quang ngôi vô địch nếu đoàn kết, đồng lòng chiến đấu.

"Tôi rất chờ đợi vào khả năng Nhật Bản tạo tiếng vang ở giải đấu lần này. Tuy nhiên thực tế nhiều đội tuyển châu Âu đều đang sở hữu đội hình rất mạnh. Nếu có thể vào tới bán kết, tôi nghĩ đấy cũng là một thành công lớn của HLV Moriyasu và các học trò"-HLV Nguyễn Đức Thắng đánh giá.

Nhật Bản mang đến World Cup 2026 đội hình gồm nhiều ngôi sao giàu kinh nghiệm, có thể kể đến những cái tên như Yuto Nagatomo, Wataru Endo, Daichi Kamada hay Ritsu Doan...Tuy nhiên, họ cũng tổn thất lực lượng khi thiếu Kaoru Mitoma và Takumi Minamino vì chấn thương.

HLV Nguyễn Đức Thắng đánh giá cao lối chơi kỷ luật nhưng cũng giàu kỹ thuật và khả năng chuyển đổi trạng thái cực nhanh của Nhật Bản. "Theo tôi nếu chơi đúng sức, Nhật Bản đủ khả năng khiến các đội bóng lớn phải dè chừng"-HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết.

Chung quan điểm trên, HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Hoàng Văn Phúc cho rằng tại bảng F, Hà Lan là ứng viên số 1 với danh tiếng nổi trội và dàn lực lượng mạnh, nhiều ngôi sao. Tuy nhiên 3 đội bóng còn lại gồm Nhật Bản, Thuỵ Điển và Tunisia có trình độ chênh lệch không đáng kể, hứa hẹn sẽ khiến cuộc đua trở nên gay cấn.

"Thuỵ Điển giàu sức mạnh và chơi rất khó chịu, trong khi Tunisia mang đặc trưng bóng đá châu Phi, giàu cảm hứng và thiên về tốc độ, thể lực. Nếu có chiến thuật hợp lý, tôi cho rằng Nhật Bản ít nhất sẽ vượt qua vòng bảng, và tôi chờ đợi kịch bản này xảy ra"-HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.