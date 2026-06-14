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Qatar giành điểm số lịch sử ở World Cup

Hương Ly

TPO - Qatar giật lại một điểm ngoạn mục trước Thụy Sĩ nhờ bàn gỡ hòa 1-1 của Khoukhi ở phút 90+4. Trận hòa muộn màng giúp đại diện châu Á lần đầu tiên giành điểm ở sân chơi World Cup.

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Qatar ăn mừng đầy cảm xúc.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Thụy Sĩ đã chịu quy luật nghiệt ngã của bóng đá trong ngày ra quân World Cup 2026. Đội bóng xứ đồng hồ mở tỷ số ở phút 17, sau cú sút phạt đền thành công của Breel Embolo. Trong phần còn lại của trận đấu, Thụy Sĩ hoàn toàn áp đảo Qatar, tạo ra nhiều cơ hội nhưng phung phí.

Khi tất cả đều nghĩ tới chiến thắng cho Thụy Sĩ, cú đánh đầu bất ngờ của Boualem Khoukhi mang về một điểm quý giá cho Qatar. Sau lượt trận đầu tiên ở bảng B, cả 4 đội cùng có một điểm, hứa hẹn tạo nên những kịch bản nghẹt thở trong 2 lượt trận còn lại.

Thống kê sau trận phản ánh rõ sự áp đảo nhưng kém hiệu quả của Thụy Sĩ. Đội bóng châu Âu kiểm soát bóng tới 70% và tung ra tổng cộng 27 cú sút. Tuy nhiên, Thụy Sĩ chỉ đưa bóng trúng đích 10 lần và thu về vỏn vẹn một bàn thắng. Phía bên kia, Qatar kiểm soát bóng 30% và thực hiện 6 cú sút với 4 lần trúng mục tiêu. Thụy Sĩ cũng áp đảo ở chỉ số phạt góc với 10 quả so với 3 quả của đối phương.

Sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Thụy Sĩ nhanh chóng áp đặt thế trận tấn công. Sau pha phạm lỗi của thủ môn Abunada trong khu vực cấm địa, trọng tài dứt khoát thổi phạt đền. Các cầu thủ Qatar đề nghị trọng tài xem VAR nhưng "ông vua áo đen" ra quyết định ngay lập tức.

Sau bàn mở tỷ số, Thụy Sĩ duy trì áp lực khủng khiếp lên phần sân đối phương. Các tiền vệ Thụy Sĩ kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến và liên tục bắn phá khung thành Qatar. Họ tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn, nhưng các chân sút như Dan Ndoye, Embolo liên tiếp bỏ lỡ. Ở phần sân bên kia, Qatar muốn tìm bàn gỡ nhưng không có phương án để triển khai tấn công tạo được đột biến.

Sang hiệp hai, thế trận một chiều tiếp tục được đội bóng xứ sở đồng hồ duy trì. Lựa chọn tốt nhất cho Qatar là vẫn kiên trì phòng ngự số đông và chờ đợi thời cơ ở bóng bổng và các pha bóng cố định. Từ một quả tạt chuẩn xác bên cánh phải, hậu vệ Boualem Khoukhi bật cao đánh đầu hiểm hóc gỡ hòa 1-1.

Các cầu thủ Qatar ăn mừng vỡ òa như thể đã giành danh hiệu vô địch. Trong khi đó, toàn đội Thụy Sĩ chết lặng trên sân và không hiểu chuyện gì đang xảy ra 1-1 là tỷ số cuối cùng của trận này.

Hương Ly
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