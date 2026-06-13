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Thể thao

Tuyển Iran lại gặp vận đen, phải tạm rời đại bản doanh World Cup 2026

Đặng Lai

TPO - Đội tuyển Iran đang phải nếm trải một kỳ World Cup 2026 đầy sóng gió. Những sự cố tiếp tục bủa vây lấy họ. Sau khi bị gây khó dễ ở khâu đặt đại bản doanh hay xin thị thực, tuyển Iran vừa chịu một sự cố mới khiến họ buộc phải tạm rời đại bản doanh ở Mexico.

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Đội tuyển Iran đang đối diện với quá nhiều biến cố

Chỉ ngay trước thềm trận đấu ra quân, lịch trình tập luyện của toàn đội tuyển Iran đã bị gián đoạn hoàn toàn bởi một sự việc ngoài sân cỏ. Nhà chức trách Mexico nhận được tin báo về một mùi hôi thối nồng nặc bên ngoài đại bản doanh của tuyển Iran ở Tijuana. Và họ phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân huỷ.

Nơi phát hiện thi thể đối diện trực tiếp với khu đóng quân của đội tuyển. Nạn nhân được tìm thấy bên trong một chiếc xe bán tải mang biển số Mỹ, mang trên mình nhiều vết thương cho thấy dấu hiệu của bạo lực.

Cảnh sát ngay lập tức phong tỏa hiện trường và mở chiến dịch điều tra, buộc các cầu thủ Iran phải sơ tán khẩn cấp khỏi khu vực lưu trú. Sự việc mang tính chất kinh dị này không chỉ làm đảo lộn kế hoạch chuẩn bị mà còn giáng một đòn mạnh vào tâm lý của các tuyển thủ ngay trước thời khắc quan trọng.

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Lực lượng an ninh phong tỏa hiện trường

Đó chưa phải là khó khăn duy nhất. Việc Iran phải đóng quân ở Tijuana vốn dĩ xuất phát từ những căng thẳng gay gắt với nước đồng chủ nhà Mỹ trong nhiều tháng qua. Do không thể thiết lập đại bản doanh tại xứ cờ hoa như các đội tuyển khác, Liên đoàn bóng đá nước này buộc phải chọn Mexico làm điểm dừng chân.

Quyết định bất đắc dĩ này đã kéo theo một xáo trộn về mặt thể lực và hậu cần. Tại bảng G, nơi Iran phải chạm trán New Zealand, Bỉ và Ai Cập, họ sẽ phải đối mặt với một lịch trình di chuyển vắt kiệt sức lực. Các cầu thủ phải liên tục bay từ Mexico đến Mỹ trước mỗi trận đấu, và buộc phải bay về ngay lập tức sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Từ cú sốc tâm lý khi phải sơ tán vì hiện trường một vụ án mạng, cho đến sự bào mòn thể chất do lịch trình bay khắc nghiệt, hành trình World Cup 2026 của Iran đang bị bủa vây bởi vô vàn trắc trở. Những biến cố ngoài lề này hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến thành tích của đại diện châu Á ở VCK sắp tới.

Đặng Lai
#Iran #World Cup 2026 #Mexico #bóng đá quốc tế #đội tuyển Iran #khó khăn #FIFA #Mỹ #visa

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