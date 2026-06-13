Người Brazil và trào lưu 'phủ xanh-vàng' đất nước ở World Cup 2026

TPO - Bầu không khí lễ hội của World Cup 2026 đang bao trùm lên mọi ngóc ngách tại xứ sở Samba. Theo Globo Esporte, người dân Brazil trên khắp cả nước đang đồng loạt xuống đường, cùng nhau thực hiện một hoạt động nhiều ý nghĩa. Họ đồng loạt nhuộm màu không gian sống bằng hai sắc xanh - vàng đặc trưng của quốc kỳ.

Từ những khu ổ chuột chật chội nằm trên sườn đồi ở Rio de Janeiro cho đến các khu phố nhộn nhịp tại Sao Paulo hay Salvador, một cuộc "lột xác" ngoạn mục về quang cảnh đang diễn ra. Mặt đường nhựa xám xịt thường ngày đã được khoác lên mình tấm áo mới với những bức bích họa khổng lồ vẽ Cúp vàng thế giới, linh vật giải đấu và chân dung của các ngôi sao đội tuyển quốc gia Brazil.

Phía trên không, hàng triệu dải cờ rực rỡ được chăng kín từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, tạo nên những mái vòm rợp bóng bay lượn trong gió. Phong trào trang trí đường phố tại Brazil không đơn thuần chỉ để cổ vũ bóng đá, mà còn là chất xúc tác mạnh mẽ gắn kết cộng đồng. Người dân tại các khu dân cư tự nguyện quyên góp tiền bạc để mua hàng nghìn lít sơn, cọ vẽ và đồ trang trí.

Người Brazil háo hức sơn lại đường phố

Không phân biệt tuổi tác hay nghề nghiệp, tất cả đều xắn tay áo cùng nhau làm việc. Tiếng cười nói rôm rả hòa cùng nhịp điệu rộn ràng của dòng nhạc samba phát ra từ những chiếc loa thùng công suất lớn, những buổi sơn đường thường kết thúc bằng các bữa tiệc nướng ngoài trời sôi động, biến mỗi con hẻm thành một lễ hội thu nhỏ đầy sức sống.

Nhờ sự phát triển của mạng xã hội, hoạt động này cũng được phủ sóng rộng rãi hơn trên khắp đất nước Brazil. Tất cả đang làm sống lại ngọn lửa đam mê mãnh liệt nhất của người dân Nam Mỹ. Từng nét cọ, từng dải cờ được giăng lên đều mang theo niềm tin và khát khao cháy bỏng của hơn 200 triệu người dân Brazil về chức vô địch thế giới lần thứ 6.

Khi sắc xanh - vàng đã phủ kín mọi nẻo đường, Brazil lúc này không chỉ là một quốc gia yêu bóng đá, mà đã hóa thân thành một cầu trường khổng lồ. Đêm nay, cả cầu trường ấy sẽ dõi theo từng bước chạy của những tuyển thủ thân yêu khi Brazil ra quân gặp Morocco (05h00 ngày 14/6 theo giờ Việt Nam).