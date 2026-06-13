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Chuyên gia Việt: Morocco sẽ không ngán Brazil

Vĩnh Xuân

TPO - Dù được đánh giá cao hơn, Brazil sẽ không dễ dàng để có 3 điểm khi gặp Morocco ở trận ra quân bảng C, World Cup 2026.

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Brazil đến World Cup 2026 với nhiều chờ đợi nhưng cũng đầy nỗi lo

"Xét về danh tiếng và lực lượng, Brazil dĩ nhiên được đánh giá cao nhất ở bảng C. Morocco cũng có thể là rào cản duy nhất để họ hướng đến ngôi đầu bởi 2 đối thủ còn lại là Haiti và Scotland đều yếu hơn. Tuy nhiên tôi không cho rằng trận ra quân của Brazil sẽ dễ dàng bởi Morocco hiện đang rất quyết tâm và cũng có thực lực mạnh"-HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, vấn đề của Brazil hiện tại có thể là sự tập trung. Đội bóng của HLV Ancelotti đến World Cup 2026 với những bàn cãi xoay quanh sự xuất hiện của Neymar, vốn vừa trải qua chấn thương và không còn ở đỉnh cao phong độ.

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Về phong độ, Brazil kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 5, cho thấy phong độ không thực sự sung mãn. Dù 5 trận gần đây Brazil đã chơi tốt hơn với sự cân bằng ở cả 3 tuyến nhưng khó đảm bảo Seleccao đạt phong độ cao nhất trước Morocco. HLV Hoàng Văn Phúc cho biết:

"Morocco đang rất quyết tâm, họ chỉ kém Brazil 2 bậc trên bảng xếp hạng FIFA và vừa về thứ 4 ở World Cup 2022. Đội hình của họ có nhiều cầu thủ chất lượng như Hakimi, Diaz, Mazraoui, vừa vô địch châu Phi. Tôi cho rằng Brazil nhỉnh hơn nhưng sẽ không dễ dàng để có 3 điểm".

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Morocco không phải đối thủ dễ "xơi" với Brazil

Đánh giá thêm về cặp đấu này, HLV Nguyễn Đức Thắng cho rằng nếu chủ quan, Brazil hoàn toàn có thể bị Morocco đánh bại. "Dù Brazil nhỉnh hơn về thành tích đối đầu nhưng tôi nhớ không lầm thì lần gần đây nhất năm 2023, Morocco đã đánh bại Brazil 2-1. Nó sẽ khiến họ tự tin hơn. Khi các đội bóng châu Phi hưng phấn, họ sẽ chơi rất hay và trở nên nguy hiểm với nền tảng thể lực sung mãn, lối đá tốc độ. Hàng tiền vệ Brazil cần kiểm soát bóng và điều tiết tốt nhịp độ trận đấu"-HLV Nguyễn Đức Thắng nói.

Ở cặp đấu còn lại bảng C, HLV Nguyễn Đức Thắng dự báo Scotland có thể thắng Haiti 3-0.

Vĩnh Xuân
#World Cup 2026 #HLV Hoàng Văn Phúc #Ancelotti #Brazil #Neymar #Morocco

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