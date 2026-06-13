Nhận định bảng G World Cup 2026: Phân chia 'giai cấp'

TPO - Bảng G World Cup 2026 gồm Bỉ, Ai Cập, Iran và New Zealand. Bỉ được đánh giá cao nhất nhờ đẳng cấp vượt trội và kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao tại châu Âu. Ai Cập cũng được đánh giá giàu sức cạnh tranh. Cả hai nằm ở "mâm trên" nếu so với 2 đối thủ yếu thế hơn khá nhiều là New Zealand và Iran.

THÔNG TIN NHANH BẢNG G WORLD CUP 2026 Các đội: Bỉ, Ai Cập, Iran, New Zealand Đội được đánh giá cao nhất: Bỉ Ẩn số đáng chú ý: Iran Trận đáng xem: Ai Cập vs Iran; Bỉ vs Ai Cập, Bỉ vs Iran Ngôi sao nổi bật: Kevin De Bruyne, Mohamed Salah, Mehdi Taremi, Jeremy Doku Dự đoán đội đi tiếp: Bỉ, Ai Cập

Bảng G chứng kiến vị thế độc tôn trên lý thuyết của đội tuyển Bỉ. Dù đang trong giai đoạn trẻ hóa mạnh mẽ, "Quỷ đỏ" vẫn sở hữu chất lượng nhân sự hoàn toàn vượt trội so với 3 đối thủ còn lại và là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi đầu bảng.

Cạnh tranh với họ là Ai Cập với nguồn cảm hứng bất tận từ Mohamed Salah. Ngôi sao này sở hữu lối chơi phản công chớp nhoáng đầy tốc độ, đủ khả năng trừng phạt bất cứ đối thủ nào, nhất là lần này anh đã có đối tác chất lượng cao là Marmoush, ngôi sao Man City.

Iran từ lâu đã là "ông kẹ" của bóng đá châu Á với lối chơi thực dụng, tổ chức phòng ngự khoa học và cực kỳ quật khởi. Tuy nhiên, hàng loạt khó khăn trước giờ khai màn khiến họ suy giảm đáng kể khả năng cạnh tranh. New Zealand dù bị coi là đội lót đường nhưng với thể hình hộ pháp và lối chơi bóng bổng truyền thống, họ sẵn sàng biến các trận đấu thành những cuộc tra tấn thể lực thực sự.

Cục diện bảng đấu nhiều khả năng sẽ được chia ra làm 2 nhóm chênh lệch khá rõ về trình độ. Nếu không có gì bất ngờ, Ai Cập và Bỉ sẽ dắt tay nhau đi tiếp và Iran cùng New Zealand bị loại.

Bỉ: Khẳng định đẳng cấp ông lớn

Bỉ bước vào World Cup 2026 với mục tiêu tối thượng là giành ngôi nhất bảng G để tránh các đối thủ mạnh ở vòng sau. Sau khi thế hệ vàng cũ dần lùi bước, "Quỷ đỏ" lúc này là sự hòa quyện giữa kinh nghiệm của những cận vệ già và nguồn năng lượng dồi dào từ các ngôi sao trẻ.

Điểm mạnh lớn nhất của Bỉ là khả năng áp đặt lối chơi và chuyển đổi trạng thái cực nhanh. Họ sở hữu những "máy chạy" có khả năng xuyên phá kinh hoàng ở hành lang cánh, kết hợp với một tuyến giữa thừa sáng tạo.

Kevin De Bruyne vẫn sẽ là bộ não, là linh hồn trong mọi đường lên bóng của Bỉ. Sự tinh quái và những đường chuyền dọn cỗ mang thương hiệu của anh sẽ là bệ phóng để những mũi nhọn như Jeremy Doku hay Lukaku bắn phá khung thành đối phương. Tuy nhiên, điểm yếu cố hữu ở hàng phòng ngự đôi khi xoay sở chậm chạp có thể là "gót chân Achilles" khiến Bỉ phải trả giá nếu dâng đội hình lên quá cao.

Cơ hội đi tiếp: Cao Mục tiêu hợp lý: Ngôi đầu bảng Rủi ro lớn nhất: Hàng thủ dâng cao dễ tổn thương trước các tiền đạo giàu tốc độ.

Nếu muốn tìm một đội bóng có khả năng tạo nên sự đột biến lớn nhất bảng G, đó chắc chắn là Ai Cập. Đại diện Bắc Phi không có một đội hình quá đồng đều, nhưng họ lại sở hữu thứ vũ khí mà mọi đội bóng đều thèm khát: một siêu sao có thể tự mình định đoạt trận đấu.

Lối chơi của Ai Cập được xây dựng rất rõ ràng: phòng ngự chặt chẽ bên phần sân nhà và dồn bóng nhanh nhất có thể cho hàng công. Tốc độ, sự tinh quái và cái duyên ghi bàn của các tiền đạo dạt cánh là chìa khóa mở ra chiến thắng cho họ.

Mohamed Salah, dù ở độ tuổi nào, vẫn luôn là nỗi khiếp sợ cho mọi hệ thống phòng ngự. Sự hiện diện của anh trên sân không chỉ mang lại bàn thắng mà còn thu hút từ 2 đến 3 hậu vệ đối phương, mở ra khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh. Dẫu vậy, việc quá phụ thuộc vào Salah là con dao hai lưỡi; nếu siêu sao này bị phong tỏa hoặc chia cắt, Ai Cập rất dễ rơi vào trạng thái bế tắc.

Cơ hội đi tiếp: Khá cao Mục tiêu hợp lý: Vị trí thứ 2 Rủi ro lớn nhất: Lối chơi một màu, dễ bị bắt bài nếu ngôi sao số một bị khóa chặt.

Iran: Bản lĩnh và sự lỳ lợm Tây Á

Iran đến với giải đấu lần này không với tư cách một đội bóng hoa mỹ, họ là những chiến binh thực thụ. "Team Melli" luôn biết cách khiến các ông lớn phải toát mồ hôi hột nhờ lối chơi kỷ luật thép và sự lỳ lợm đáng kinh ngạc đã được tôi luyện qua nhiều kỳ World Cup.

Điểm mạnh của Iran là khối phòng ngự lùi sâu được tổ chức cực tốt, bọc lót kín kẽ và không ngại va chạm. Họ chịu áp lực cực giỏi và chỉ cần một vài cơ hội nhỏ là có thể trừng phạt đối thủ nhờ sự nhạy bén của các ngôi sao trên hàng công.

Mehdi Taremi sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Iran. Khả năng chọn vị trí thông minh, độc lập tác chiến tốt và dứt điểm sắc bén của anh là công thức hoàn hảo cho lối chơi phòng ngự phản công của đại diện châu Á. Để đi tiếp, Iran cần chắt chiu tối đa cơ hội trước New Zealand và ít nhất là không thua trước Ai Cập.

Cơ hội đi tiếp: Thấp

Mục tiêu hợp lý: Cạnh tranh vị trí thứ 3

Rủi ro lớn nhất: Thiếu phương án tấn công chủ động khi gặp các đối thủ chủ động nhường thế trận.

New Zealand: Chờ bất ngờ từ châu Đại Dương

New Zealand bị đánh giá thấp nhất bảng G do sự chênh lệch rõ rệt về mặt trình độ kỹ thuật và tư duy chiến thuật so với các đại diện châu Âu, Nam Phi hay châu Á. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ là một đối thủ dễ chơi ở khía cạnh va chạm thể chất. Trận thua tối thiểu 0-1 trước Anh vừa qua là minh chứng khi dàn sao New Zealand đã khiến đối thủ trải qua một trận đấu chật vật.

Với bất lợi về mặt kỹ thuật, New Zealand sẽ tận dụng tối đa ưu thế thể hình lý tưởng của mình. Họ chắc chắn sẽ chọn lối chơi bóng dài, tạt cánh đánh đầu mang đậm phong cách cổ điển để uy hiếp khung thành đối phương và tận dụng triệt để các tình huống cố định.

Cơ hội đi tiếp của New Zealand là rất thấp. Tuy nhiên, họ hoàn toàn có thể đóng vai trò "kẻ phá bĩnh vĩ đại". Một trận hòa kiên cường trước Iran hay Ai Cập của đội bóng này hoàn toàn có thể làm đảo lộn mọi toan tính của các đội cửa trên và biến cục diện bảng G trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.