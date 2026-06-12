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Thể thao

Đào tạo trọng tài Trượt ván quốc gia, chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Trọng Đạt

Trong 3 ngày (11-13/6), tại Đồng Tháp, Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp tổ chức lớp tập huấn trọng tài quốc gia môn Trượt ván năm 2026.

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Lớp tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ trọng tài môn Trượt ván và chuẩn bị lực lượng trọng tài phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, đồng thời từng bước chuẩn hóa công tác tổ chức, điều hành thi đấu theo tiêu chuẩn quốc tế.

Lớp tập huấn có sự tham gia của 20 học viên là cán bộ, huấn luyện viên và trọng tài đến từ nhiều địa phương trên cả nước. Chương trình gồm hai phần lý thuyết và thực hành, do chuyên gia Tian Jun (Tim HERO) - thành viên Ủy ban Trọng tài Trượt ván của Liên đoàn Patin và Trượt ván Quốc tế (World Skate) - trực tiếp giảng dạy.

Ông Tian Jun là trọng tài quốc tế từng làm nhiệm vụ tại Olympic Tokyo 2020 và Paris 2024, đồng thời có hơn 30 năm kinh nghiệm phát triển môn Trượt ván tại Trung Quốc và châu Á.

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Bà Trịnh Thị Trang, Tổng Thư ký Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam cho biết, việc môn Trượt ván lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 là dấu mốc quan trọng đối với sự phát triển của bộ môn này tại Việt Nam.

“Điều đó cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc chuẩn hóa đội ngũ trọng tài để bảo đảm công tác điều hành, đánh giá và tổ chức thi đấu được thực hiện công bằng, chuyên nghiệp và phù hợp với xu hướng quốc tế”, bà Trang nói.

Theo lãnh đạo Liên đoàn, dù còn nhiều khó khăn về nguồn lực, đơn vị vẫn quyết tâm mời chuyên gia quốc tế tham gia giảng dạy nhằm giúp các trọng tài trong nước tiếp cận những kiến thức và xu hướng mới nhất của thế giới. Đặc biệt, toàn bộ học viên được tham gia lớp tập huấn miễn phí nhằm khuyến khích các địa phương xây dựng lực lượng trọng tài phục vụ phong trào và các giải đấu trong tương lai.

Trong hai ngày 11 và 12/6, các học viên được cập nhật luật thi đấu, quy trình điều hành giải và phương pháp chấm điểm mới nhất theo hệ thống của World Skate. Ngày 13/6, học viên sẽ trực tiếp tham gia hỗ trợ công tác trọng tài tại Giải vô địch các nhóm tuổi Roller Sports quốc gia năm 2026 để tích lũy kinh nghiệm thực tế.

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Đánh giá về chất lượng lớp học, chuyên gia Tian Jun cho biết các học viên Việt Nam tiếp thu rất nhanh và nhiều người đã có kinh nghiệm thực tế hơn 10 năm với môn Trượt ván.

“Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển Trượt ván. Điều quan trọng là cần xây dựng đội tuyển quốc gia, đào tạo thêm trọng tài và huấn luyện viên, đồng thời đầu tư các sân trượt đạt chuẩn để tổ chức nhiều giải đấu và hoạt động cộng đồng hơn”, ông Tian Jun nói.

Sau khi hoàn thành chương trình và đạt yêu cầu kiểm tra cuối khóa, học viên sẽ được Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam cấp Giấy chứng nhận Trọng tài quốc gia môn Trượt ván năm 2026, đồng thời được xem xét phân công làm nhiệm vụ tại các giải đấu do Liên đoàn tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.

Trọng tài Nguyễn Quốc Thông, một trong những học viên tham gia khóa học, cho biết lớp tập huấn giúp anh cập nhật luật thi đấu mới nhất, hiểu rõ hơn về tiêu chí chấm điểm và quy trình điều hành giải đấu.

“Khóa học giúp tôi nâng cao năng lực chuyên môn, thống nhất cách áp dụng luật và tự tin hơn khi tham gia công tác trọng tài. Tôi mong sẽ có thêm nhiều lớp tập huấn chuyên sâu trong thời gian tới để tiếp tục cập nhật kiến thức quốc tế và góp phần phát triển môn Trượt ván tại Việt Nam”, anh chia sẻ.

Trọng Đạt
#trọng tài #trượt ván #Đại hội 2026 #tập huấn #liên đoàn trượt băng

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