Bước ngoặt lớn: VĐV trượt băng Việt Nam được bảo vệ toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế

TPO - Trong khuôn khổ Giải vô địch trẻ trượt băng quốc gia năm 2025, Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam chính thức công bố Chương trình Bảo vệ quyền lợi vận động viên trượt băng dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Trượt băng Quốc tế.

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn phát triển mạnh mẽ của phong trào trượt băng tại Việt Nam, với sự lan tỏa rộng rãi và thu hút đông đảo người yêu thể thao trên khắp cả nước.

Trong bối cảnh đó, Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam khẳng định cam kết nâng cao chất lượng chuyên môn, đồng thời đảm bảo môi trường thi đấu an toàn, minh bạch và công bằng cho các vận động viên (VĐV).

Chính sách bảo vệ VĐV được xây dựng với mục tiêu bảo đảm sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc của các VĐV trong môi trường thể thao; phòng ngừa và ứng phó với các hành vi xâm hại, quấy rối, lạm dụng (thể chất, tinh thần, tình dục) và phân biệt đối xử; hướng tới một môi trường trượt băng an toàn, tôn trọng và công bằng cho tất cả mọi người.

Chính sách này được thiết lập dựa trên khuyến nghị của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và các tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến quyền trẻ em và quyền con người trong thể thao. Thông qua đó, các VĐV có thể gửi khiếu nại qua kênh bảo mật và tiếp cận sự hỗ trợ từ nhóm bảo vệ quyền lợi vận động viên.

Ông Phạm Văn Thạch, Giám đốc Công ty Luật Thượng Phúc, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, đồng thời là Trưởng nhóm Bảo vệ và An toàn VĐV của Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam, chia sẻ: “Đây là một bước tiến rất quan trọng, thể hiện tính chuyên nghiệp và nhân văn trong hoạt động thể thao, khi quyền lợi, nghĩa vụ và sự an toàn của vận động viên được đặt ở vị trí trung tâm".

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật, ông Thạch khẳng định sẽ đồng hành cùng Liên đoàn trong việc xây dựng cơ chế tiếp nhận, tư vấn và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các VĐV, giúp họ yên tâm rèn luyện, thi đấu và cống hiến cho màu cờ sắc áo Tổ quốc.

Đại diện Công ty Luật Thượng Phúc nhấn mạnh, với sự hỗ trợ của Liên đoàn Trượt băng quốc tế (ISU) cùng nỗ lực của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và toàn thể Liên đoàn, phong trào trượt băng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, minh bạch và bền vững hơn trong thời gian tới.