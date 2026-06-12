Thua play-off trước Bắc Ninh, PVF-CAND rớt hạng V.League

TPO - Thất bại trước đại diện Hạng nhất Bắc Ninh trong trận play-off, PVF-CAND đã mất suất tham dự V.League 2026/27 vào tay đối thủ.

Bắc Ninh (áo vàng) giành quyền thăng hạng V.League (ảnh ĐC)

Đây là phần thưởng xứng đáng cho Bắc Ninh khi họ là bên chơi tốt hơn trong cả trận đấu. Dù bị đặt ở "cửa dưới" so với đối thủ, Bắc Ninh đã nhập cuộc tự tin và tạo được khá nhiều tình huống tấn công nguy hiểm.

Ưu thế của Bắc Ninh được cụ thể hoá ở phút 32 khi Văn Thuận bị trọng tài xác định mắc lỗi trong vòng cấm, dẫn đến quả phạt 11m. Ngoại binh Bruno Cunha đã không lỡ cơ hội đánh bại thủ môn Sỹ Huy, mở tỷ số trận đấu.

PVF-CAND phải trở lại Hạng nhất sau một mùa giải thi đấu ở V.League (ảnh Đ.C)

Trong thời gian còn lại, PVF-CAND nỗ lực tấn công nhưng vấp phải nhiều khó khăn trước lối chơi quyết tâm và chặt chẽ của đối thủ. Phải đến phút 55, đội bóng của HLV Trần Tiến Đại mới có bàn gỡ hoà.

Mahmoud tung ra quả tạt rất đẹp dành cho Hoàng Vũ Samson và tiền đạo của PVF-CAND đã thực hiện một pha lắc đầu cực hiểm khiến thủ môn Bắc Ninh không thể cản phá. Kết thúc 90 phút thi đấu không phân thắng bại, 2 đội buộc phải đá luân lưu để xác định kết quả.

Tại đây, Bắc Ninh đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 5-4. Kết quả đẩy PVF-CAND xuống chơi ở giải Hạng nhất mùa sau, trong khi Bắc Ninh giành quyền lên V.League.