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Thể thao

Sân bóng tổ chức World Cup đầy chỗ trống, FIFA nhận đòn đau vì giá vé trên trời

Đặng Lai

TPO - FIFA từng hứa hẹn sẽ lấp đầy các sân bóng ở World Cup 2026. Tuy nhiên, ngay ở trận đấu thứ hai của giải giữa Hàn Quốc và CH Séc trên sân Guadalajara, một khung cảnh đáng thất vọng đã diễn ra: hàng loạt dãy ghế bị bỏ trống trơn...

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Trên sóng truyền hình, khán giả dễ dàng nhận ra những khoảng trống thênh thang, trái ngược hoàn toàn với sức nóng vốn có của một kỳ World Cup. Các khu vực của khán đài sân Guadalajara chỉ có lác đác NHM. Có cảm giác số ghế trống còn nhiều hơn ghế có chủ. Đây là những hình ảnh không thường xuyên xuất hiện ở các kỳ Cúp thế giới gần đây.

Nhưng đáng chú ý, FIFA lại đưa ra con số đầy mâu thuẫn với thực tế. Họ khăng khăng cho rằng có tới 44.985 khán giả đến sân, nghĩa là chỉ thiếu 679 người nữa là lấp đầy công suất tối đa tại sân Guadalajara.

Rõ ràng là các hình ảnh trên sân không khớp với tuyên bố này. Và cuộc điều tra của tờ The Sun cũng chỉ ra sự thật phũ phàng: một số sân vận động tổ chức World Cup thực chất bán được chưa tới một nửa số vé.

Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến cảnh "chợ chiều" này chính là chính sách giá vé quá đắt đỏ. Trước thềm giải đấu, ước tính vẫn còn khoảng 180.000 vé trôi nổi ế ẩm trên các cổng bán lại chính thức. Việc ban tổ chức đẩy giá lên mức "trên trời" đã vượt quá khả năng chi trả, lấy đi cơ hội đến sân của những NHM nhiệt thành nhất.

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Sự bất bình nhanh chóng bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội. Hàng loạt bình luận gay gắt đã được nhắm thẳng vào FIFA. Nhiều người dùng mạng mỉa mai về lý do đằng sau những chiếc ghế trống, trong khi số khác lên án hành động đẩy giá vé là "điên rồ".

Một CĐV bức xúc chia sẻ: "Lần đầu tiên trong đời tôi thấy nhiều ghế trống đến thế này ở một trận đấu World Cup. Liệu đây có phải là kỳ World Cup tệ nhất từ trước đến nay không?". “Có quá nhiều ghế trống ở trận đấu World Cup này… tự hỏi lý do là gì nhỉ?”, một người khác thốt lên.

Dù vậy, bỏ lại phía sau tranh cãi nơi khán đài, diễn biến dưới sân cỏ lại mang đến một kịch bản hấp dẫn. Trận đấu khép lại với màn lội ngược dòng ngoạn mục 2-1 thuộc về đại diện châu Á. Sau hiệp một im ắng, Ladislav Krejci bất ngờ đánh đầu mở tỷ số cho CH Séc ở phút 59. Kể từ đây, đội tuyển Hàn Quốc đã vùng lên mạnh mẽ. Chỉ 8 phút sau, Hwang In-beom tỏa sáng rực rỡ với pha xử lý khéo léo mang về bàn gỡ hòa. Phút 80, chính anh tiếp tục sắm vai người kiến tạo để Oh Hyeon-gyu lập công ấn định chiến thắng cho đội bóng xứ kim chi.

Đặng Lai
#World Cup 2026 #ghế trống #giá vé #FIFA #Hàn Quốc #CH Séc #bán vé #tin tức WC #World Cup

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