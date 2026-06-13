Tranh cãi visa phủ bóng đen lên World Cup 2026

TPO - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Palestine (PFA) Jibril Rajoub cho biết ông vẫn đang chờ được cấp phép nhập cảnh vào Mỹ để tham dự các hoạt động của World Cup 2026 cùng lãnh đạo các liên đoàn bóng đá quốc gia khác trên thế giới.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Palestine (PFA) Jibril Rajoub. Ảnh: AP

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Palestine (PFA) Jibril Rajoub đã có mặt tại Mexico City và dự khán trận khai mạc World Cup 2026 giữa Mexico và Nam Phi ngày 11/6. Ông nằm trong số nhiều nhà lãnh đạo bóng đá được FIFA mời, nhưng vẫn chưa được Mỹ cấp thị thực hoặc bị từ chối nhập cảnh.

"Tôi không cho rằng việc tước bỏ hoặc từ chối quyền tham dự của những người hoạt động trong lĩnh vực bóng đá trên thế giới là điều công bằng", Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Palestine (PFA) nói trong cuộc phỏng vấn với truyền thông.

Dù đội tuyển Palestine không giành quyền tham dự World Cup 2026, FIFA vẫn mời lãnh đạo các liên đoàn bóng đá thành viên đến tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây là thông lệ được duy trì qua nhiều kỳ World Cup nhằm khẳng định tinh thần đoàn kết của cộng đồng bóng đá toàn cầu.

Năm ngoái, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từng tuyên bố: "Tất cả mọi người sẽ được chào đón tại Canada, Mexico và Mỹ trong kỳ World Cup tới. Chúng tôi đang nỗ lực để điều đó trở thành hiện thực".

Nhiều trường hợp gặp khó khăn về thị thực

Trường hợp của ông Rajoub không phải cá biệt. Theo AP, Mỹ đã từ chối nhập cảnh hoặc chưa cấp thị thực cho đại diện đến từ một số quốc gia khác, trong đó có một trọng tài người Somalia và một nhiếp ảnh gia đi cùng đội tuyển Iraq.

Trước những phản ánh liên quan đến vấn đề thị thực, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết tổ chức này đã nỗ lực hỗ trợ các trường hợp gặp khó khăn trong quá trình xin visa, nhưng không thể thay thế vai trò của chính phủ Mỹ.

"Chúng tôi cần tôn trọng thực tế rằng FIFA không phải là tổ chức có thể ra lệnh cho các chính phủ hay cơ quan thực thi pháp luật", ông Infantino phát biểu ngày 10/6.

Đến nay, Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức về trường hợp của ông Rajoub.

Theo AP, năm ngoái Washington đã áp dụng các quy định hạn chế mới đối với người mang quốc tịch Palestine, bao gồm cả lãnh đạo cấp cao làm việc cho Chính quyền Palestine. Tháng 9 năm ngoái, Mỹ cũng thu hồi loại thị thực từng cho phép Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York.

Những động thái này khiến vấn đề cấp thị thực cho công dân Palestine tiếp tục trở thành chủ đề nhạy cảm trong quan hệ giữa Mỹ và Palestine.

Tranh cãi kéo dài giữa Palestine và Israel trong bóng đá

Vấn đề thị thực xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng kéo dài giữa Palestine và Israel trong lĩnh vực bóng đá.

Trong nhiều năm qua, ông Rajoub cùng các quan chức bóng đá Palestine liên tục cáo buộc Israel vi phạm các quy định của FIFA khi cho phép các đội bóng thuộc các khu định cư của người Do Thái tại Bờ Tây tham gia hệ thống giải vô địch quốc gia Israel.

Liên đoàn Bóng đá Palestine cũng nhiều lần kêu gọi FIFA áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Israel, đồng thời phản đối hạn chế đi lại mà các cầu thủ Palestine phải đối mặt trong quá trình tập luyện và thi đấu quốc tế.

Theo số liệu do Liên đoàn Bóng đá Palestine công bố, cuộc xung đột tại Dải Gaza đã khiến khoảng 80% cơ sở thể thao bị hư hại hoặc phá hủy. Tổ chức này cũng cho biết ít nhất 565 cầu thủ Palestine đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát.

Tháng trước, tại một sự kiện của FIFA, ông Rajoub đã từ chối bắt tay Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Israel theo đề nghị của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Nhà lãnh đạo bóng đá Palestine cho rằng những cử chỉ mang tính biểu tượng không thể hàn gắn những mất mát mà người dân Palestine đang phải gánh chịu.

Ông Rajoub cũng nhấn mạnh rằng khi Nga đăng cai World Cup 2018, nước chủ nhà không áp dụng các hạn chế thị thực tương tự đối với những khách mời được FIFA công nhận.

Vụ việc tiếp tục đặt ra câu hỏi về khả năng tiếp cận bình đẳng đối với các thành viên của cộng đồng bóng đá quốc tế tại World Cup 2026, giải đấu được FIFA quảng bá như biểu tượng của sự kết nối, đoàn kết và hòa nhập trên phạm vi toàn cầu.